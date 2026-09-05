ISU отказал россиянам Степановой и Букину в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) отказал российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину, выступающим в танцах на льду, в выдаче нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщил источник ТАСС. Спортсмены уже подали апелляцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Решение ISU означает, что Степанова и Букин не смогут выступать на турнирах под эгидой союза в текущем сезоне. Ранее подобный статус был отозван у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.

Степановой 31 год, Букину 32 года. Фигуристы — пятикратные чемпионы России, а также двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы.