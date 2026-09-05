ISU отказал россиянам Степановой и Букину в нейтральном статусе
Международный союз конькобежцев (ISU) отказал российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину, выступающим в танцах на льду, в выдаче нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщил источник ТАСС. Спортсмены уже подали апелляцию.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Решение ISU означает, что Степанова и Букин не смогут выступать на турнирах под эгидой союза в текущем сезоне. Ранее подобный статус был отозван у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.
Степановой 31 год, Букину 32 года. Фигуристы — пятикратные чемпионы России, а также двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы.
Нейтральный статус в ISU означает не формальный допуск по спортивным результатам, а прохождение отдельной проверки. Кандидата могут не допустить из-за связи с вооруженными силами или органами национальной безопасности России или Белоруссии, участия в боевых действиях на Украине либо публичной поддержки СВО. Для проверки спортсмены должны предоставить ссылки на свои социальные сети и высказывания по теме конфликта; соответствие критериям оценивает специальная комиссия, а окончательное право на участие определяет совет ISU.
Отказ Степановой и Букину означает, что пара не сможет выступать на турнирах под эгидой союза в текущем сезоне, и апелляция касается именно этого механизма допуска, а не обычного обжалования спортивной дисквалификации. При этом ISU оставляет за собой право как смягчить, так и усилить ограничительные меры, если заметит инциденты, угрожающие безопасности и целостности соревнований, так что даже полученный допуск не является безусловной гарантией участия.