ISU отозвал нейтральный статус у фигуристки Камилы Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, решение было вынесено и донесено до сторон несколько дней назад. В ISU официально эту информацию не комментировали.

Ранее в этом же сентябре ISU отозвал нейтральный статус у фигуриста Марка Кондратюка. Источник уточнил, что союз обратился к представителям фигуристов с просьбой в течение недели предоставить уточняющую информацию, связанную с их нейтральным статусом. Если пояснения не будут приняты, у спортсменов остается возможность решить вопрос юридическим путем. По данным агентства, Валиева и Кондратюк уже подали апелляции.

Камиле Валиевой 20 лет. Она возобновила карьеру зимой после отбытия четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В августе 2026 года ISU одобрил ей нейтральный статус.

Анар Зейналов