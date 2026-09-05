Силуанов заявил о точках соприкосновения между Россией и США в вопросах финансов
Глава Минфина Антон Силуанов рассказал подробности встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом. По словам господина Силуанова, министры двух стран пытались найти точки соприкосновения по финансовым вопросам.
Министр финансов России Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Российский министр считает, что между Россией и США сохраняется геополитическое напряжение. «Это была наша первая встреча, можно сказать, знакомство... Мы старались найти точки соприкосновения по финансовым вопросам. Они есть, их нужно обсуждать»,— рассказал ТАСС министр.
Встреча состоялась на заседании министров финансов G20 в американском Ашвилле, которое проходило 31 августа и 1 сентября. Как сообщили в российском Минфине, господа Силуанов и Бессент рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия внутри G20. В Минфине США заявили, что американский министр передал коллеге требование остановить боевые действия на Украине.
Заявленные «точки соприкосновения» пока означают возможность обсуждать финансовые вопросы, а не готовность к совместным мерам: американская сторона связала их практическую реализацию с окончанием боевых действий и отказалась обсуждать совместные действия до этого момента. Поэтому встреча не создает автоматического канала для смягчения санкций или восстановления прежних финансовых связей.
Предметом потенциального обсуждения могут быть сами механизмы финансового взаимодействия. В марте 2025 года контактов между министерствами финансов России и США не было, а после введения санкций Россия перешла на Систему передачи финансовых сообщений Банка России — российский аналог SWIFT. Одновременно американский подход развивался в сторону усиления давления: в сентябре 2025 года обсуждались санкции против партнеров России, а законопроект, одобренный сенатом США 1 сентября 2026 года, предусматривал пошлины для покупателей российских энергоносителей.