Силуанов заявил о точках соприкосновения между Россией и США в вопросах финансов

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал подробности встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом. По словам господина Силуанова, министры двух стран пытались найти точки соприкосновения по финансовым вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российский министр считает, что между Россией и США сохраняется геополитическое напряжение. «Это была наша первая встреча, можно сказать, знакомство... Мы старались найти точки соприкосновения по финансовым вопросам. Они есть, их нужно обсуждать»,— рассказал ТАСС министр.

Встреча состоялась на заседании министров финансов G20 в американском Ашвилле, которое проходило 31 августа и 1 сентября. Как сообщили в российском Минфине, господа Силуанов и Бессент рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия внутри G20. В Минфине США заявили, что американский министр передал коллеге требование остановить боевые действия на Украине.