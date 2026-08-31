Минфин России рассказал о встрече Силуанова и Бессента в США
Глава Минфина России Антон Силуанов провел встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом на полях заседания министров финансов и председателей ЦБ стран G20 в Ашвилле. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.
Фото: Пресс-служба Минфина России
Стороны обсудили сотрудничество России и США в финансовой сфере, а также взаимодействие внутри G20, уточнили в ведомстве. CNBC утверждал, что министры обсуждали план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Встреча министров финансов G20 проходит 31 августа и 1 сентября. Скотт Бессент называл одной из основных тем встречи «противостояние сохраняющимся дисбалансам» в экономике стран «Группы двадцати».
Министр финансов США Скотт Бессент накануне встречи глав финансовых ведомств G20 в Эшвилле, Северная Каролина, анонсировал введение санкций против ещё одного банка для усиления экономической изоляции Ирана. Эти действия являются частью операции «Экономический изгой», объявленной Бессентом 24 августа 2026 года, которая предполагает введение ограничений против государств, поддерживающих деловые связи с Ираном.
В рамках этой кампании Минфин США уже объявил о новых санкциях против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, включая компании в Китае. Скотт Бессент заявлял, что США входят в «эндшпиль» в противостоянии Ирану и намерены лишить Тегеран всех источников дохода и ресурсов. По его словам, военный потенциал и ядерная программа Ирана были практически полностью нейтрализованы благодаря действиям президента Дональда Трампа.