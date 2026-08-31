Минфин России рассказал о встрече Силуанова и Бессента в США

Глава Минфина России Антон Силуанов провел встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом на полях заседания министров финансов и председателей ЦБ стран G20 в Ашвилле. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Минфина России Фото: Пресс-служба Минфина России

Стороны обсудили сотрудничество России и США в финансовой сфере, а также взаимодействие внутри G20, уточнили в ведомстве. CNBC утверждал, что министры обсуждали план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Встреча министров финансов G20 проходит 31 августа и 1 сентября. Скотт Бессент называл одной из основных тем встречи «противостояние сохраняющимся дисбалансам» в экономике стран «Группы двадцати».