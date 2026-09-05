Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, передает Reuters со ссылкой на источники. Представители США должны прилететь в Москву 5 сентября. По данным «РИА Новости», господин Дмитриев уже приехал в аэропорт Внуково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев (слева) и Стив Уиткофф, 11 апреля 2025 года

Фото: пресс-служба президента РФ Кирилл Дмитриев (слева) и Стив Уиткофф, 11 апреля 2025 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Портал Axios сообщал, что господа Уиткофф и Кушнер в эти выходные посетят Москву и Киев. Они в том числе должны встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Президент США Дональд Трамп говорил, что американские переговорщики представят предложения прекратить конфликт.