Фефелова и Валов выиграли золото юниорского Гран-при в танцах на льду

Россияне Мария Фефелова и Артем Валов завоевали золотую медаль этапа юниорской серии Гран-при в танцах на льду. Соревнования прошли в Бангкоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Валов и Мария Фефелова

Фото: InterInational Skating Union / International Skating Union / Getty Images Артем Валов и Мария Фефелова

Фото: InterInational Skating Union / International Skating Union / Getty Images

За ритм-танец и произвольный танец российские фигуристы в сумме получили 166,09 балла (65,33 + 100,76). Вторыми стали итальянцы Дзоэ Бьянка и Даниэль Базиле (160,28 балла: 63,38 + 96,90), на третьем месте — французы Леа Иенн и Луи Варескон (149,03 балла: 59,58 + 89,45).

14-летняя Фефелова и 17-летний Валов победили на юниорском первенстве России, а также в финале юниорского Гран-при РФ. 21 августа они выиграли этап юниорской серии Гран-при в китайском Сиане.

С сезона-2026/27 ISU допускает российских фигуристов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом ISU изменил правила отбора россиян на Гран-при.