ISU изменил правила отбора российских фигуристов на Гран-при

Фигуристы из России и Белоруссии будут обязаны получить необходимый минимум баллов на международных турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) для того, чтобы попасть в список запасных на этапы Гран-при текущего сезона. Документ опубликован на сайте союза.

Ранее российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник попали в резерв благодаря результатам Олимпийских игр в Италии. Теперь им предстоит сначала выступить на соревнованиях серии «Челленджер».

Из правил исключен и бонус для призеров этапов серии. В прошлых сезонах победа на одном из этапов Гран-при гарантировала фигуристу приоритетное право на участие в следующем турнире.

30 июня ISU объявил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.