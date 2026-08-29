ISU изменил правила отбора российских фигуристов на Гран-при
Фигуристы из России и Белоруссии будут обязаны получить необходимый минимум баллов на международных турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) для того, чтобы попасть в список запасных на этапы Гран-при текущего сезона. Документ опубликован на сайте союза.
Ранее российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник попали в резерв благодаря результатам Олимпийских игр в Италии. Теперь им предстоит сначала выступить на соревнованиях серии «Челленджер».
Из правил исключен и бонус для призеров этапов серии. В прошлых сезонах победа на одном из этапов Гран-при гарантировала фигуристу приоритетное право на участие в следующем турнире.
30 июня ISU объявил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
Международный союз конькобежцев (ISU) 30 июня 2026 года разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе, распространяя это решение на фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов всех возрастных категорий. Это стало частью «реинтеграции» российского спорта, инициированной после Олимпийских игр 2024 года, когда министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил успехи в возвращении российских спортсменов к международным стартам.
ISU изначально допустил российских одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника к олимпийскому квалификационному турниру в 2025 году, где они оба отобрались на Игры 2026 года и заняли шестые места. В декабре 2025 года МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить российским и белорусским юниорам участвовать в соревнованиях без каких-либо ограничений, включая использование национальной символики.
В августе 2026 года российские фигуристы впервые за четыре года приняли участие в международном турнире, завоевав золотые медали во всех четырех дисциплинах на первом этапе юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане. К концу июля 2026 года ISU выдал нейтральный статус пяти российским фигуристам, включая Аделию Петросян.