«Интерфакс»: Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву

Бизнес-джет, на котором могут находиться спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах. Ранее сегодня «РИА Новости» писало о скоплении машин с дипломатическими номерами в правительственном терминале авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаред Кушнер (слева) и Стив Уиткофф

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters Джаред Кушнер (слева) и Стив Уиткофф

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

При этом источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза утверждает, что правительственный Boeing C-32A только недавно вошел в российское воздушное пространство. Информация о пассажирах самолета в сообщении агентства не уточняется.

Накануне Axios со ссылкой на источники писал, что господа Уиткофф и Кушнер на выходных посетят Москву и Киев. Визит американских переговорщиков в Россию запланирован на 5 сентября. Президент США Дональд Трамп говорил, что они привезут в обе столицы предложения прекратить конфликт.