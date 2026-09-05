«Интерфакс»: Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву
Самолет из США пересек российскую границу в преддверии визита Уиткоффа и Кушнера
Бизнес-джет, на котором могут находиться спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах. Ранее сегодня «РИА Новости» писало о скоплении машин с дипломатическими номерами в правительственном терминале авиагавани.
Джаред Кушнер (слева) и Стив Уиткофф
Фото: Jacquelyn Martin / Reuters
При этом источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза утверждает, что правительственный Boeing C-32A только недавно вошел в российское воздушное пространство. Информация о пассажирах самолета в сообщении агентства не уточняется.
Накануне Axios со ссылкой на источники писал, что господа Уиткофф и Кушнер на выходных посетят Москву и Киев. Визит американских переговорщиков в Россию запланирован на 5 сентября. Президент США Дональд Трамп говорил, что они привезут в обе столицы предложения прекратить конфликт.