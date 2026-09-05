США атаковали иранский танкер у острова Харк

США нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру около иранского острова Харк в Персидском заливе, сообщает агентство Khabar Fouri. По его данным, в судно выпустили четыре ракеты. Никто не пострадал, проводится эвакуация экипажа.

Танкер находился в шести милях (более 10 км) от острова Харг. Агентство SNN опубликовало фото и видео атакованного танкера. На кадрах заметно, что он не получил серьезных повреждений.

Очередная эскалация конфликта между США и Ираном произошла на этой неделе. 1 сентября США атаковали два иранских танкера в Ормузском проливе, а также несколько военных объектов на территории самого Ирана. В ночь на 2 сентября Иран ударил ракетами и дронами по американским базам в Кувейте, Ираке, Иордании и Бахрейне. По оценке Пентагона, вооруженный конфликт может затянуться до 2027 года.

Подробности — в материале «Ъ» «США прибавляют огонь».