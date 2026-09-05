США атаковали иранский танкер у острова Харк
США нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру около иранского острова Харк в Персидском заливе, сообщает агентство Khabar Fouri. По его данным, в судно выпустили четыре ракеты. Никто не пострадал, проводится эвакуация экипажа.
Танкер находился в шести милях (более 10 км) от острова Харг. Агентство SNN опубликовало фото и видео атакованного танкера. На кадрах заметно, что он не получил серьезных повреждений.
Очередная эскалация конфликта между США и Ираном произошла на этой неделе. 1 сентября США атаковали два иранских танкера в Ормузском проливе, а также несколько военных объектов на территории самого Ирана. В ночь на 2 сентября Иран ударил ракетами и дронами по американским базам в Кувейте, Ираке, Иордании и Бахрейне. По оценке Пентагона, вооруженный конфликт может затянуться до 2027 года.
Подробности — в материале «Ъ» «США прибавляют огонь».
Удар у острова Харк затрагивает не только отдельное судно: через расположенный там нефтяной терминал Иран осуществляет примерно 90% экспорта нефти. Поэтому опасность для танкеров вблизи Харка создает риск перебоев в вывозе сырья даже без прямого разрушения терминала, а для рынка — дополнительную неопределенность вокруг поставок из Персидского залива.
Риск формируется сразу на двух уровнях. После начала военной операции против Ирана в конце февраля республика начала ограничивать проход танкеров через Ормузский пролив и пообещала сжигать суда «стран-противников», пытающихся пересечь маршрут, а 31 августа сообщалось о подрыве супертанкера на минах при попытке пройти по несанкционированному маршруту; КСИР предупредил, что нарушающие правила навигации суда ждет такая же судьба. В ответ США объявили политику нулевой терпимости к минированию: любое судно или катер, устанавливающие новые мины, будут сразу и полностью уничтожены, что повышает вероятность столкновений вокруг каждого спорного прохода.
Ормузский пролив остается критическим узлом: через него проходит до 15% мировых поставок нефти и 20% СПГ. При такой зависимости даже ограниченные атаки или угрозы, не перекрывающие маршрут полностью, способны осложнять движение танкеров и давить на энергетические потоки; эксперт по морской безопасности описывал такую тактику как асимметричное давление Ирана на судоходство и энергетику вместо прямого противостояния.