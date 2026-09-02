США прибавляют огонь

Вечером 1 сентября США нанесли новую серию мощных ударов по Ирану. Целью стали два иранских танкера в Ормузском проливе, а также ряд военных объектов на территории самого Ирана. Под горячую руку попал, как уже не раз бывало, и гражданский объект. Ответ Тегерана последовал быстро: в ночь на среду он ударил ракетами и дронами по американским базам в Кувейте, Ираке, Иордании, Бахрейне, БПЛА были также запущены в сторону ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Ирана, пострадавший в результате атаки армии США 1 сентября

Фото: WANA / Reuters Житель Ирана, пострадавший в результате атаки армии США 1 сентября

Фото: WANA / Reuters

Новые «масштабные и мощные» удары по Ирану стали ответом на неудавшуюся попытку Тегерана установить морские мины в Ормузском проливе. Так это по крайней мере мотивировал президент США Дональд Трамп во вторник вечером в соцсети Truth Social. Он добавил, что действия США стали реакцией и на недавний обстрел Ираном двух американских военных баз в Иордании в ночь на 31 августа. Иран выпустил по ним как минимум восемь баллистических ракет, однако все они были перехвачены системами ПВО.

По информации портала Axios, Иран также запустил два десятка дронов по американским базам в Бахрейне, но большинство из них, по словам американского источника, были перехвачены. Также Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил баллистические ракеты и дроны по американским базам в Кувейте, а два дрона были запущены по базе США в населенном курдами регионе Ирака Эрбиле, по авиабазам в ОАЭ Аль-Дафра и Аль-Минхад, но и их перехватили.

В свою очередь, Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило в ночь на 2 сентября в соцсети Х нанесение ударов по «объектам (КСИР), включая позиции противовоздушной обороны, радиолокационные станции, объекты и средства ВМС, средства по установке мин, а также узлы связи» из-за попыток Тегерана атаковать коммерческое судоходство в Ормузском проливе и американских военнослужащих в регионе.

Кроме того, США впервые атаковали иранские танкеры. стоявшие на якоре у побережья Ирана, к северу от линии морской блокады США. Американские беспилотники выпустили по ним ракеты, которые поразили машинные отделения судов.

Иран обвинил США в атаке на гражданские объекты, в ходе которых погибли как минимум 18 человек, в том числе мирные жители.

Так, по информации иранского Красного Полумесяца, 1 сентября в результате американского налета на прибрежный город Кухестак в провинции Хормозган под удар попал жилой дом, где проходила свадьба: погибли пять человек, включая ребенка, более 50 человек получили ранения. CENTCOM традиционно отверг обвинения в преднамеренных ударах по гражданским, но в Тегеране тут же использовали этот инцидент (схожий со смертоносным ударом в первый день войны по школе для девочек, который Пентагон позже списал на устаревшие разведданные) как мощный мобилизационный и пропагандистский аргумент.

Трагедия в Хормозгане развязала Тегерану руки для масштабного ответа. В ночь на среду Иран снова подверг ударам ракетами и дронами американские базы в регионе.

На днях в интервью Fox News Дональд Трамп, ссылаясь на Исламабадский меморандум от 18 июня, сказал, что «достигнутое соглашение с Ираном не стоит бумаги, на которой оно написано, мы давали им много шансов». А в одном из своих последних сообщений в сети Truth Social он также дал понять, что идти на компромисс не намерен: «Я не пытаюсь заставить Иран сесть за стол переговоров… Мне совершенно все равно, подпишут ли они какое-то никчемное для них соглашение». «Наша нынешняя позиция мне нравится гораздо больше: у нас почти полный контроль над Ормузским проливом, а их экономика полностью рушится. Они просто оттягивают неизбежное. Когда иранский народ восстанет и начнет бороться?» — добавил американский президент, давая понять, что будет придерживаться выжидательной стратегии в надежде на то, что конфликт относительно низкой интенсивности в сочетании с экономической блокадой Ирана приведет к краху режима.

Ксения Байгарова