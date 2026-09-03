WSJ: вооруженный конфликт США с Ираном может затянуться до 2027 года

Глава Пентагона США Пит Хегсет планирует продление американского военного присутствия на Ближнем Востоке до 2027 года. С конца августа администрация Дональда Трампа сосредоточила свои усилия преимущественно на экономическом удушении Ирана. Но эта политика не исключает эпизодического применения силы к Исламской Республике. За счет ситуативных ударов по югу страны Вашингтон хочет предотвратить восстановление иранских систем береговой обороны. Именно эти объекты могут создать угрозу для теневого коридора в Ормузском проливе, недавно проложенного США.

Пит Хегсет считает, что вооруженный конфликт с Ираном может затянуться до 2027 года, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Так, глава Пентагона работает над сохранением присутствия в регионе свыше 50 тыс. американских военнослужащих, стянутых туда с начала военной операции Соединенных Штатов и Израиля 28 февраля 2026 года. Как указывают собеседники WSJ, это необходимо для того, чтобы обеспечить Дональду Трампу свободу действий в отношении Ирана. Хотя, делают оговорку источники, постоянная миссия на Ближнем Востоке создает огромную нагрузку на военных.

В эти дни Вашингтон показал, что готов продолжать ограниченные удары по иранской территории. Так, 1 сентября Центральное командование вооруженных сил (ВС) США провело массированную бомбардировку юга Исламской Республики в ответ на попытки «атаковать гражданские суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих». В рамках этой кампании, как пояснили источники портала Axios, США впервые атаковали иранские коммерческие танкеры. По словам собеседников издания, теперь за каждое пораженное в Ормузе торговое судно Иран будет расплачиваться своим.

Подробнее — в материале «Ъ» «США бросают якорь на Ближнем Востоке».