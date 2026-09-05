До +32 градусов прогреется воздух на Кубани 5 сентября

В Краснодарском крае 5 сентября существенных изменений погоды не ожидается. Антициклон, расположившийся на западе региона, сохранит ясную и сухую погоду на большей части территории. Об этом сообщил ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На юго-востоке края возможны кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до +30...32 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 759 мм ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье вечером синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ночью температура опустится до +14...16 градусов. Днем воздух прогреется до +28...30 градусов.

По данным краевого Гидромета, 5 сентября в ряде районов Краснодарского края прогнозируется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. ЧПО пятого класса ожидается в некоторых юго-восточных, юго-западных, северо-восточных и северо-западных районах, а также в центральных районах и на черноморском побережье. Прогноз не распространяется на Сочи и федеральную территорию «Сириус».

Атмосферную засуху продолжают фиксировать метеорологические станции Сосыка, Белая Глина, Каневская, Тихорецк и Тимашевск.

Мария Удовик