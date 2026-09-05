В АКОРТе сочли преждевременными разговоры о возвращении Zara в Россию

Говорить о возвращении Zara из-за регистрации компанией товарного знака преждевременно, заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Zara зарегистрировала новый товарный знак в России в августе.

«Регистрация товарного знака — это стандартная практика защиты интеллектуальной собственности, которой международные компании пользуются независимо от своего присутствия на конкретном рынке»,— пояснил господин Богданов в интервью ТАСС.

По словам председателя АКОРТ, за последние несколько лет на российском фэшн-рынке появились и развиваются новые бренды. Он назвал рынок «динамичным и конкурентным».

В марте 2022 года испанская группа Inditex (владеет брендом Zara) приостановила работу всех магазинов в России, а в апреле 2023 года окончательно продала российский бизнес. Гендиректор Inditex Оскар Гарсия Масейрас в 2025 году говорил, что пока условий для возвращения компании в Россию нет.