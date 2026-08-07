Zara зарегистрировала новый товарный знак в России

Бренд одежды Zara (входит в испанскую группу Inditex) зарегистрировала новый товарный знак в России, обратили внимание на запись в базе Роспатента «РИА Новости».

Новый логотип — черные буквы ZA на светло-розовом фоне. Заявку подала компания «Индустрия Де Дисено Текстил» в марте 2025 года через патентного поверенного. Роспатент зарегистрировал знак 6 августа 2026-го. Под этим брендом, следует из документа, компания может продавать косметику, ювелирные и кожаные изделия, одежду, а также распространять рекламу.

В марте 2022 года Inditex приостановила работу всех магазинов, а в апреле 2023 года окончательно продала российский бизнес. Гендиректор Inditex Оскар Гарсия Масейрас в 2025 году заявлял, что пока условий для возвращения компании в Россию нет.