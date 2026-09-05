Трамп рассказал о прибыли от проведения ЧМ по футболу в США
Чемпионат мира по футболу принес США более $18 млрд, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, проведение ЧМ-2026 обеспечило занятость для более 160 тыс. человек.
Дональд Трамп после финала чемпионата мира по футболу, 19 июля
Фото: Lee Smith / Reuters
«Только чемпионат мира по футболу FIFA принес нашей экономике более $18 млрд... Путешествия и туризм означают рабочие места, инвестиции и миллиарды долларов, поступающие американским предприятиям»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.
ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В Штатах прошло 11 матчей, в том числе финальный. Сборная Испании в финале обыграла команду Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
О том, как клубы выступили на ЧМ-2026, читайте в материале «Ъ».
Заявленные миллиарды следует трактовать как совокупную оценку экономического эффекта турнира, а не как безусловный прирост экономики США на ту же сумму. В прогнозе FIFA прирост ВВП США оценивался в $17,2 млрд — менее 0,1% экономики страны, поэтому сумма свыше $18 млрд находится примерно в том же диапазоне, но сама по себе не показывает чистый долгосрочный результат для ВВП.
Показатель занятости также не равен числу новых постоянных рабочих мест. Экономический эффект таких турниров связывают с расходами посетителей, туризмом и обслуживанием соревнований, однако рабочие места быстро создаются перед турниром и так же быстро исчезают после его окончания.
Опыт предыдущих чемпионатов подтверждает ограниченность подобных оценок: по подсчетам МВФ, прирост ВВП стран — хозяек в Германии в 2006 году составил 0,3%, в ЮАР в 2010 году — 0,5%, а в России в 2018 году — 0,05%; в Бразилии в 2016 году ВВП снизился на 0,2%.