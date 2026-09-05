Трамп рассказал о прибыли от проведения ЧМ по футболу в США

Чемпионат мира по футболу принес США более $18 млрд, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, проведение ЧМ-2026 обеспечило занятость для более 160 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп после финала чемпионата мира по футболу, 19 июля

Фото: Lee Smith / Reuters Дональд Трамп после финала чемпионата мира по футболу, 19 июля

Фото: Lee Smith / Reuters

«Только чемпионат мира по футболу FIFA принес нашей экономике более $18 млрд... Путешествия и туризм означают рабочие места, инвестиции и миллиарды долларов, поступающие американским предприятиям»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В Штатах прошло 11 матчей, в том числе финальный. Сборная Испании в финале обыграла команду Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

О том, как клубы выступили на ЧМ-2026, читайте в материале «Ъ».