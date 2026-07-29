Как клубы выступили на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу уже завершился, а сезон в сильнейших европейских лигах еще не стартовал. В ожидании возвращения клубного футбола “Ъ” проанализировал статистические показатели всех 1248 отправившихся на мировое первенство игроков и ранжировал клубы в соответствии с успехами их представителей. В топ-15 помимо безусловных грандов попали и несколько неожиданных команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Баллы в рейтинге начислялись по следующей схеме: гол — 3 балла, голевая передача — 2, желтая карточка — минус 1, красная карточка — минус 2, сейв — 2, 100 минут на поле — 1, по 15 баллов за высшие индивидуальные награды, по 12 баллов за «Серебряный мяч» и «Серебряную бутсу», по 10 баллов за «Бронзовый мяч» и «Бронзовую бутсу», по одному баллу за каждого чемпиона, сыгравшего в финале.

1. «Реал» (Мадрид)

Страна: Испания.

Испания. Рейтинг полезности: 229 баллов.

229 баллов. Участники ЧМ (сыграли): 15 (15).

15 (15). Индивидуальные награды: 3 (35 баллов).

3 (35 баллов). Голов / голевых передач: 22/18.

22/18. Желтых / красных карточек: 6/0.

6/0. Сейвов: 17.

17. Минут на поле (в среднем на игрока): 6328 (421,9).

6328 (421,9). Чемпионов, сыгравших в финале: 1.

«Реал» выиграл рейтинг с огромным запасом: 229 баллов — на 84 больше, чем у занявшей второе место мюнхенской «Баварии». Многое решили личные награды. Француз Килиан Мбаппе с десятью голами и четырьмя результативными передачами забрал «Золотую бутсу» и «Бронзовый мяч». Англичанин Джуд Беллингем забил семь раз и взял «Бронзовую бутсу». Бельгиец Тибо Куртуа добавил 17 сейвов. Ни один другой клуб не собрал одновременно столько голов и передач. Один балл принес чемпион Марк Кукурелья, который, правда, начинал турнир еще в статусе игрока лондонского «Челси».

2. «Бавария» (Мюнхен)

Страна: Германия.

Германия. Рейтинг полезности: 145 баллов.

145 баллов. Участники ЧМ (сыграли): 18 (18).

18 (18). Индивидуальные награды: нет.

нет. Голов / голевых передач: 12/15.

12/15. Желтых / красных карточек: 4/0.

4/0. Сейвов: 7.

7. Минут на поле (в среднем на игрока): 6982 (387,9).

6982 (387,9). Чемпионов, сыгравших в финале: 0.

Сильнейшая сторона «Баварии» — объем: все 18 заявленных футболистов сыграли, а 6982 минуты превратились в 69 баллов. Англичанин Гарри Кейн забил шесть мячей. Француз Майкл Олисе отдал семь передач и стал лучшим ассистентом первенства. Немецкий вратарь Мануэль Нойер отразил семь ударов. Даже без индивидуальных наград этого хватило для уверенного второго места.

3. «Ливерпуль»

Страна: Англия.

Англия. Рейтинг полезности: 114 баллов.

114 баллов. Участники ЧМ (сыграли): 9 (8).

9 (8). Индивидуальные награды: нет.

нет. Голов / голевых передач: 7/13.

7/13. Желтых / красных карточек: 1/0.

1/0. Сейвов: 15.

15. Минут на поле (в среднем на игрока): 3852 (428,0).

3852 (428,0). Чемпионов, сыгравших в финале: 0.

«Ливерпуль» взял третье место за счет редкого баланса: семь голов и 13 передач, а также полтора десятка сейвов бразильца Алиссона. Английский гранд мог бы забраться повыше, если бы сборные, которые представляют его лидеры, выступили успешнее. Но голландцы с Коди Гакпо, немцы с Флорианом Виртцем и шведы с Александром Исаком сошли с дистанции рано. Зато до финала дошла аргентинская команда, полузащитник которой Алексис Макаллистер провел 869 минут — весомый вклад, позволивший заскочить в тройку.

4. ПСЖ

Страна: Франция.

Франция. Рейтинг полезности: 113 баллов.

113 баллов. Участники ЧМ (сыграли): 15 (13).

15 (13). Индивидуальные награды: нет.

нет. Голов / голевых передач: 15/8.

15/8. Желтых / красных карточек: 3/0.

3/0. Сейвов: 0.

0. Минут на поле (в среднем на игрока): 5404 (360,3).

5404 (360,3). Чемпионов, сыгравших в финале: 1.

ПСЖ взял количеством продуктивных в атаке игроков. 15 голов забили восемь разных игроков. Отличившийся шесть раз француз Усман Дембеле был главным. Его партнер по сборной Брэдли Баркола добавил три гола. Нашлось место и одному чемпиону. Фабиан Руис, завоевавший место в стартовом составе по ходу play-off, появился на поле в финале.

5. «Манчестер Сити»

Страна: Англия.

Англия. Рейтинг полезности: 106 баллов.

106 баллов. Участники ЧМ (сыграли): 18 (17).

18 (17). Индивидуальные награды: 1 (15 баллов).

1 (15 баллов). Голов / голевых передач: 7/4.

7/4. Желтых / красных карточек: 6/0.

6/0. Сейвов: 0.

0. Минут на поле (в среднем на игрока): 6755 (375,3).

6755 (375,3). Чемпионов, сыгравших в финале: 1.

Успех «Манчестер Сити» зиждется на эффективности малочисленной группы лидеров. Все семь голов «делегатов» «Манчестер Сити» принадлежат Эрлингу Холанну — ключевому элементу совершившей прорыв в четвертьфинал норвежской сборной. Стержень испанской полузащиты Родри добавил 15 баллов за «Золотой мяч» и еще один за выход в победном финале. Впрочем, взлет на пятое место в рейтинге был бы невозможен без участия малорезультативных футболистов, которые тем не менее не выпадали из основных составов своих команд. Суммарное игровое время 6755 минут — это 67 баллов.

6. «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд)

Страна: Саудовская Аравия.

Саудовская Аравия. Рейтинг полезности: 105 баллов.

105 баллов. Участники ЧМ (сыграли): 14 (14).

14 (14). Индивидуальные награды : нет.

: нет. Голов / голевых передач: 0/1.

0/1. Желтых / красных карточек: 3/0.

3/0. Сейвов: 36.

36. Минут на поле (в среднем на игрока): 3493 (249,5).

3493 (249,5). Чемпионов, сыгравших в финале: 0.

«Аль-Хиляль» оказался шестым, хотя его представители не забили на турнире ни одного мяча. Наиболее значительную роль сыграли вратари, принесшие 72 балла. Яссин Буну помог сборной Марокко добраться до четвертьфинала, отразив 19 ударов. Мухаммед аль-Уваис успел совершить 17 сейвов, пусть даже сборная Саудовской Аравии завершила выступление после группового этапа. Это самый яркий пример весомости голкиперской работы.

7. «Арсенал» (Лондон)

Страна: Англия.

Англия. Рейтинг полезности: 104 балла.

104 балла. Участники ЧМ (сыграли): 14 (13).

14 (13). Индивидуальные награды: нет.

нет. Голов / голевых передач: 11/14.

11/14. Желтых / красных карточек: 5/1.

5/1. Сейвов: 0.

0. Минут на поле (в среднем на игрока): 4815 (343,9).

4815 (343,9). Чемпионов, сыгравших в финале: 2.

«Арсенал» собрал 11 голов и 14 передач. Англичанин Букайо Сака оформил хет-трик в матче за третье место. Кай Хавертц из вылетевшей рано сборной Германии тоже забил трижды за чемпионат. Мартин Эдегор — фигура для сборной Норвегии такая же незаменимая, как Эрлинг Холанн,— отдал четыре голевых паса. Испанцы Микель Мерино и Мартин Субименди получили бонусы за победный финал. Обогнать «Аль-Хиляль» помешали «минусы» за неосторожную игру: пять желтых карточек и удаление эквадорца Пьеро Инкапье.

8. «Астон Вилла» (Бирмингем)

Страна: Англия.

Англия. Рейтинг полезности: 91 балл.

91 балл. Участники ЧМ (сыграли): 9 (9).

9 (9). Индивидуальные награды: нет.

нет. Голов / голевых передач: 5/2.

5/2. Желтых / красных карточек: 0/0.

0/0. Сейвов: 20.

20. Минут на поле (в среднем на игрока): 3292 (365,8).

3292 (365,8). Чемпионов, сыгравших в финале: 0.

Рейтинг «Астон Виллы» держится на двух фигурах. Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес, уже ставший чемпионом мира четыре года назад, отбил два десятка ударов. В том числе одиннадцать — в решающем матче турнира (это рекорд, прежде столько работы у голкиперов в финалах мировых первенств не было). Швейцарский полузащитник Жоан Манзамби записал на свой счет три гола и обе клубные передачи. Правда, тут необходима оговорка. 20-летний Манзамби перешел в «Астон Виллу» по ходу турнира. До этого вундеркинд играл за немецкий «Фрайбург», который, кстати, в прошедшем сезоне был разгромлен бирмингемцами в финале Лиги Европы.

9. «Барселона»

Страна: Испания.

Испания. Рейтинг полезности: 91 балл.

91 балл. Участники ЧМ (сыграли): 14 (12).

14 (12). Индивидуальные награды: 1 (15 баллов).

1 (15 баллов). Голов / голевых передач: 3/8.

3/8. Желтых / красных карточек: 3/0.

3/0. Сейвов: 0.

0. Минут на поле (в среднем на игрока): 4811 (343,6).

4811 (343,6). Чемпионов, сыгравших в финале: 6.

«Барселона» оказалась ниже «Астон Виллы» при равенстве очков. Причина — меньшая производительность: такое же число баллов обеспечила дюжина игроков (против девяти у английского клуба). Шесть футболистов каталонской команды сыграли за сборную Испании в финале. 19-летний защитник Пау Кубарси принес 15 баллов как лучший молодой игрок чемпионата мира. Без этих бонусов место в десятке «Барселоне» не светило. Вратаря не было, атакующая отдача оказалась не слишком впечатляющей.

10. «Боруссия» (Дортмунд)

Страна: Германия.

Германия. Рейтинг полезности: 79 баллов.

79 баллов. Участники ЧМ (сыграли): 10 (10).

10 (10). Индивидуальные награды: нет.

нет. Голов / голевых передач: 3/3.

3/3. Желтых / красных карточек: 1/0.

1/0. Сейвов: 20.

20. Минут на поле (в среднем на игрока): 2508 (250,8).

2508 (250,8). Чемпионов, сыгравших в финале: 0

Главным источником баллов для дортмундской «Боруссии» стал голкипер Грегор Кобель. 20 сейвов помогли сборной Швейцарии выйти в четвертьфинал первенства, а клубу в рейтинге дали ровно 40 очков. Немец Феликс Нмеча добавил гол и две передачи, австриец Марсель Забитцер — гол и пас. Все десять заявленных игроков клуба выходили на поле, но без Кобеля место в десятке было бы недостижимо.

11. «Манчестер Юнайтед»

Страна: Англия.

Англия. Рейтинг полезности: 75 баллов.

75 баллов. Участники ЧМ (сыграли): 14 (11).

14 (11). Индивидуальные награды: нет.

нет. Голов / голевых передач: 10/4.

10/4. Желтых / красных карточек: 4/0.

4/0. Сейвов: 2.

2. Минут на поле (в среднем на игрока) : 3778 (269,9).

: 3778 (269,9). Чемпионов, сыгравших в финале: 0.

«Манчестер Юнайтед» набрал 75 баллов без наград и финальных бонусов. Шесть разных игроков забили десять голов, лучший из них — бразильский нападающий Матеус Кунья с тремя мячами. Четыре футболиста отдали по одной передаче. Еще 37 баллов обеспечили 3778 минут. Занять место повыше помогла, по сути, случайность: травма основного вратаря бельгийцев Тибо Куртуа позволила выйти на поле дублеру Сенне Ламменсу. Он успел отразить два удара. Один из этих выстрелов — от Пау Кубарси — голкипер «Манчестер Юнайтед», конечно, обречен запомнить на всю жизнь. Неловко отбил мяч перед собой и через секунду пропустил с добивания решающий гол в четвертьфинальной встрече с испанцами.

12. «Милан»

Страна : Италия.

: Италия. Рейтинг полезности: 72 балла.

72 балла. Участники ЧМ (сыграли): 11 (10).

11 (10). Индивидуальные награды: нет.

нет. Голов / голевых передач: 3/4.

3/4. Желтых / красных карточек: 2/0.

2/0. Сейвов: 15.

15. Минут на поле (в среднем на игрока) : 2752 (250,2).

: 2752 (250,2). Чемпионов, сыгравших в финале: 0.

Почти половину результата «Милана» обеспечил французский вратарь Майк Меньян. 15 сейвов превратились в 30 баллов. Португальцы Рафаэл Леан и Гонсалу Рамуш, а также бельгиец Алексис Салемакерс забили по мячу, четыре разных игрока сделали по передаче.

13. «Кристал Пэлас» (Лондон)

Страна : Англия.

: Англия. Рейтинг полезности: 70 баллов.

70 баллов. Участники ЧМ (сыграли): 12 (11).

12 (11). Индивидуальные награды: нет.

нет. Голов / голевых передач: 8/3.

8/3. Желтых / красных карточек: 3/0.

3/0. Сейвов: 6

6 Минут на поле (в среднем на игрока): 3113 (259,4).

3113 (259,4). Чемпионов, сыгравших в финале: 0.

«Кристал Пэлас» недавно стал известнее, наверняка обрел новых болельщиков и осчастливил старых. Больше ста лет лондонский клуб жил без крупных трофеев, а тут выиграл Кубок и Суперкубок Англии и Лигу конференций — третий по рангу еврокубок. В рейтинг “Ъ” он тоже попал. Благодаря трем фигурам. Исмаила Сарр из сенегальской сборной, черт знает как упустившей победу над бельгийцами в 1/16 финала, забил четыре мяча и отдал две передачи. Даниэль Муньос и Даити Камада добавили еще по два гола. Запасной вратарь англичан Дин Хендерсон вышел в «никому не нужном» матче за третье место и сделал шесть сейвов. Так, клуб набрал 70 баллов при одиннадцати сыгравших футболистах.

14. «Интер Майами»

Страна: США.

США. Рейтинг полезности: 70 баллов.

70 баллов. Участники ЧМ (сыграли): 3 (2).

3 (2). Индивидуальные награды: 2 (24 балла).

2 (24 балла). Голов / голевых передач: 8/5.

8/5. Желтых / красных карточек: 1/0.

1/0. Сейвов: 0.

0. Минут на поле (в среднем на игрока): 1392 (464,0).

1392 (464,0). Чемпионов, сыгравших в финале: 0.

У «Интер Майами» почти весь результат создал Лионель Месси. В 39 лет великий аргентинец провел блестящий турнир: забил восемь голов, отдал четыре голевые передачи, дотащил свою сборную до финала, выиграл «Серебряный мяч» и «Серебряную бутсу». Он принес клубу 61 балл. Оставшиеся девять добавил друг Месси, еще один аргентинец Родриго де Пауль.

15. «Аль-Ахли»

Страна : Египет.

: Египет. Рейтинг полезности: 69 баллов.

69 баллов. Участники ЧМ (сыграли): 9 (7).

9 (7). Индивидуальные награды : нет.

: нет. Голов / голевых передач: 4/3.

4/3. Желтых / красных карточек : 5/0.

: 5/0. Сейвов : 14.

: 14. Минут на поле (в среднем на игрока) : 2803 (311,4).

: 2803 (311,4). Чемпионов, сыгравших в финале: 0.

«Аль-Ахли» — базовый клуб сборной Египта — замкнул топ-15. Это не так удивительно, поскольку египтяне провели хороший чемпионат мира. Это им удалось даже невзирая на то, что львиную долю их обоймы составляют играющие в несильном внутреннем первенстве футболисты. Выделялся Мустафа Шубир. Вратарь, удостоившийся массы комплиментов за турнир, прежде всего за проигранный на флажке матч 1/8 финала против аргентинцев, отразил 14 ударов. Это дало египетскому флагману 28 баллов. Эмам Ашур забил дважды, Трезеге отметился голом и передачей. Еще 28 баллов клуб получил за 2803 минуты.

Места с 16-го по 50-е:

16. «Атлетик» (Бильбао, Испания) — 67 баллов;

17. «Сан-Лоренсо» (Буэнос-Айрес, Аргентина) — 61;

18. «Эвертон» (Ливерпуль, Англия) — 60;

19. «Порту» (Португалия) — 60;

20. «Сандерленд» (Англия) — 57;

21. «Брайтон» (Англия) — 55;

22. «Севилья» (Испания) — 55;

23. «Тоттенхем» (Лондон, Англия) — 51;

24. «Галатасарай» (Стамбул, Турция) — 50;

25. «Мамелоди Сандаунс» (Претория, ЮАР) — 49;

26. ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) — 48;

27. «Гавр» (Франция) — 47;

28. «Майами» (США) — 47;

29. «Ноттингем Форест» (Англия) — 44;

30. «Вильярреал» (Испания) — 43;

31. «Депортиво Гвадалахара» (Мексика) — 43;

32. «Парма» (Италия) — 41;

33. «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 40;

34. «Вердер» (Бремен, Германия) — 40;

35. «Шавиш» (Португалия) — 40;

36. «Челси» (Лондон, Англия) — 38;

37. «Аль-Ахли» (Джидда, Саудовская Аравия) — 38;

38. «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — 37;

39. «Ньюкасл» (Англия) — 36;

40. «Трактор» (Тебриз, Иран) — 36;

41. «Эр-Райян» (Катар) — 36;

42. «Мельбурн Сити» (Австралия) — 35;

43. «Бешикташ» (Стамбул, Турция) — 33;

44. «Интер» (Милан, Италия) — 32;

45. «Ювентус» (Турин, Италия) — 31;

46. «Вулверхемптон» (Англия) — 31;

47. «Ан-Наср» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) — 30;

48. «Нью-Йорк Сити» (США) — 29;

49. «Аталанта» (Бергамо, Италия) — 28;

50. «Санкт-Паули» (Гамбург, Германия) — 28.

Евгений Федуненко, Роман Левищев