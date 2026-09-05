Минобороны России сообщило об ударах по заводам в Днепропетровской области

Ночью 5 сентября российские вооруженные силы поразили Днепровский металлургический завод, сообщило Минобороны РФ. Также были нанесены удары по объектам ВСУ в Киевской, Николаевской и Одесской областях.

Согласно пресс-релизу российского оборонного ведомства, были поражены:

в Днепропетровской области — металлургический комбинат Днепродзержинск («Каметсталь») и Днепровский металлургический завод, которые министерство называет крупнейшими поставщиками металлопродукции для ВСУ;

в Николаеве и Николаевской области — логистический центр с имуществом военного назначения и электроподстанция «Николаевская»;

в Одесской области — логистический центр в населенном пункте Дачное и сухогруз с вооружением в порту Черноморск.

Кроме того, вечером 4 сентября в Киевской области были поражены логистический центр «Святопетровский» и две площадки с топливом для ВСУ — в городке Блиставица. В населенном пункте Бровары поражен центр радио- и радиотехнической разведки.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по объектам ВСУ. 3 сентября министерство сообщало об ударе по складу «Новой почты» и порту Одессы. 4 сентября были атакованы суда с грузами для ВСУ в Черном море.