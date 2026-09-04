Минобороны сообщило об ударах по судам с грузами для ВСУ в Черном море

Российские военные нанесли удары по трем судам, связанным с поставками военного имущества и компонентов для нужд ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, в порту Черноморск было поражено сухогрузное судно с военно-техническими грузами, поставленными Украине западными странами.

Кроме того, в акватории Черного моря восточнее Одессы российские силы атаковали еще один сухогруз и танкер. На судах, как утверждает Минобороны, находились комплектующие для производства беспилотников, боеприпасы и топливо для украинских вооруженных сил.