Минобороны России отчиталось об ударе по складу «Новой почты» и порту Одессы

Вооруженные силы России ударили беспилотниками «Герань» по логистическому центру «Новая почта», двум сухогрузам и портовой инфраструктуре в районе Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские военнослужащие также поразили логистический центр «Биокон» в населенном пункте Великая Александровка Киевской области, указано в сообщении Минобороны России. По версии ведомства, склад использовался для хранения военных грузов.

2 сентября российское Минобороны отчитывалось об ударе по логистическому центру «Эридон» в городе Вишневое Киевской области.