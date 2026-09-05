Калинская впервые в карьере вышла в 4-й круг US Open

Россиянка Анна Калинская обыграла украинку Элину Свитолину в третьем круге US Open. Игра продлилась 1 час 52 мин и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:3 в пользу Калинской. Россиянка впервые прошла в четвертый круг US Open, где она сыграет с американкой Эммой Наварро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP

27-летняя Калинская занимает 23-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки четыре титула под эгидой организации в парном разряде. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом стал выход в четвертьфинал Australian Open (в 2024 году) и Roland Garros (2026).

US Open — заключительный турнир Большого шлема в сезоне, он продлится до 13 сентября. Призовой фонд соревнований составляет рекордные $108 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новая русская в Нью-Йорке».