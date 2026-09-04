Трамп: Россия не планирует атаковать НАТО
Президент России Владимир Путин не планирует атаковать страны НАТО, заявил президент США Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналиста, можно ли считать нападением на альянс инциденты с беспилотниками в Германии.
Фото: Jacquelyn Martin / AP
«Я разговариваю с ним. Я знаю его очень хорошо. Путин не собирается нападать на территорию НАТО»,— сказал господин Трамп журналистам в Овальном кабинете (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
В ночь на 5 августа возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Еще один БПЛА врезался в ту же ночь в транспортный самолет Boeing 757-23N авиакомпании DHL. Самолет экстренно перенаправили в Ганновер. Третий беспилотник был обнаружен спустя 10 дней вблизи аэропорта Лейпцига. Германия обвинила в инцидентах Россию.
Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».