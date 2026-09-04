«Газпром Арена» исключила проведение концертов зарубежных исполнителей в октябре

В октябре на «Газпром Арене» не планируются концерты зарубежных исполнителей, заявила пресс-служба площадки в Telegram-канале. После этого агентство Say Agency опубликовало документы, на основании которых открыло в августе продажу билетов на концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

«Мы не знаем, что происходит внутри данной организации, но мы устали молчать и получать обвинения в мошенничестве»,— указано в заявлении Say Agency. Два опубликованных агентством документа от 5 августа и 14 августа подписаны председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым. В них указано, что «Газпром Арена» согласна предоставить площадку для концерта в октябре. В третьем документе перечислены условия сотрудничества.

«Поведение площадки выглядит для нас не иначе, как намеренная провокация»,— отметили в Say Agency. В агентстве добавили, что почти все вопросы для проведения концертов Канье Уэста в России урегулированы.

17 августа Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Спустя неделю пресс-служба «Газпром Арены» сообщила, что организаторы не заключали договор аренды площадки, и без подписанного документа концерт состояться не может. В Say Agency заявили, что контракт с Канье Уэстом уже подписан, и концерты в России состоятся.