Российское концертное агентство анонсировало выступления Канье Уэста в РФ
Американский рэпер Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге. Его выступления планируются 10 и 11 октября на «Газпром-Арене», сообщило Say Agency.
Продажа билетов уже открыта. Цены варьируются от 9 тыс. руб. до 160 тыс. руб. Билеты в танцполе вокруг сцены — по 25 тыс. руб.
В Say Agency уточнили агентству «Москва», что концерт в столице не запланирован. При этом на официальном сайте артиста приезд в Россию пока не анонсирован.
Say Agency — одно из крупнейших в России агентств по организации концертов зарубежных артистов. Благодаря агентству за последние годы в стране выступили рэперы Lil Pump, Flo Rida и Akon, а также певец и танцор Джейсон Делуро.
В мае Канье Уэст установил исторический рекорд посещаемости на концерте в Стамбуле: его выступление собрало около 118 тыс. зрителей. В апреле рэпер выступил в Тбилиси, собрав 70 тыс. фанатов. 14 августа планировался его концерт в Алматы, но выступление перенесли на сутки из-за блэкаута.
Подробности — в материале «Ъ FM» «Йе собрал в Алматы».
В мае 2026 года концерт Канье Уэста в Стамбуле собрал около 118 тыс. зрителей, что стало мировым рекордом для сольного стадионного шоу. В текущем туре Ye Live Concert, в который входят как композиции с нового альбома Bully, так и старые хиты, рэпер также выступил в Тбилиси в июне 2026 года на «Динамо-арене», собрав 70 тыс. фанатов, а в августе 2026 года в Алматы ожидали более 40 тыс. зрителей на Центральном стадионе.
Однако концерты Канье Уэста отменялись в Лондоне, Марселе, Хожуве (Польша), Базеле, Праге и Реджо-нель-Эмилии (Италия) из-за его антисемитских высказываний и симпатий к Адольфу Гитлеру. Несмотря на это, суд в Амстердаме 4 июня 2026 года отклонил иск Центрального еврейского совета Нидерландов, разрешив выступления рэпера в Арнхейме, где было продано 70 тыс. билетов.
Say Agency, организатор концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге, ранее отменяло выступления американского рэпера T.I. в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на февраль 2026 года, по личным обстоятельствам артиста. В 2024 году президент «Петербургской музыкальной индустрии» (PMI) Евгений Финкельштейн называл бредом информацию о концерте Канье Уэста на «Газпром-Арене» в ноябре, ссылаясь на отсутствие договоров аренды и разрешений.