Американский рэпер Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге. Его выступления планируются 10 и 11 октября на «Газпром-Арене», сообщило Say Agency.

Продажа билетов уже открыта. Цены варьируются от 9 тыс. руб. до 160 тыс. руб. Билеты в танцполе вокруг сцены — по 25 тыс. руб.

В Say Agency уточнили агентству «Москва», что концерт в столице не запланирован. При этом на официальном сайте артиста приезд в Россию пока не анонсирован.

Say Agency — одно из крупнейших в России агентств по организации концертов зарубежных артистов. Благодаря агентству за последние годы в стране выступили рэперы Lil Pump, Flo Rida и Akon, а также певец и танцор Джейсон Делуро.

В мае Канье Уэст установил исторический рекорд посещаемости на концерте в Стамбуле: его выступление собрало около 118 тыс. зрителей. В апреле рэпер выступил в Тбилиси, собрав 70 тыс. фанатов. 14 августа планировался его концерт в Алматы, но выступление перенесли на сутки из-за блэкаута.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Йе собрал в Алматы».