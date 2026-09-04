Основателя iSpring Юрия Ускова оправдали по делу о мошенничестве

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Марий Эл отменила приговор и вынесла оправдательный вердикт по делу основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Его обвиняли в мошенничестве при покупке земли. Об этом сообщила пресс-служба судов республики.

Приговор господину Ускову вынес Йошкар-Олинский городской суд 5 июня: подсудимому дали три года условно и штраф 500 тыс. руб. Суд установил, что в 2013 году iSpring купила у муниципалитета землю для строительства IT-деревни. Следствие утверждало, что сделку провели по заниженной стоимости.

После вынесения приговора защита и гособвинение подали апелляционные жалобы на приговор. Верховный суд вынес оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления в действиях подсудимого. Кроме того, суд признал право господина Ускова на реабилитацию и снял арест с его имущества.

Юрия Ускова задержали 10 февраля 2025 года, тогда же в офисе iSpring прошли обыски. На суде он не признавал вину. Бизнесмен в интервью утверждал, что заплатил за землю в 15 раз больше кадастровой стоимости. Свое уголовное преследование он связывал с позицией против застройки рекреационных зон.

Никита Черненко