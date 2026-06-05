Земля вышла боком

Йошкар-Олинский городской суд приговорил основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова к трем годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб. за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, предприниматель незаконно приобрел 20 земельных участков в Оршанском районе Марий Эл без проведения торгов, предоставив ложные сведения о возведении на них жилых домов. Ущерб республике составил 3,5 млн руб. Проходившие по делу бывший глава администрации района Александр Плотников и его заместитель Иван Михеев оправданы. Задержание предпринимателя в феврале 2025 года стало резонансным. Дело под контроль брал глава СКР Александр Бастрыкин, а с поддержкой основателя IT-компании выступали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Минцифры Максут Шадаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель iSpring Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Основатель iSpring Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Йошкар-Олинский городской суд Марий Эл приговорил учредителя ООО «Ричмедиа» основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу 500 тыс. руб., сообщили «Ъ Волга-Урал» в объединенной пресс-службе судов республики. Его признали виновным в совершении мошенничества — приобретении права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что господин Усков и аффилированное с ним юридическое лицо, переуступив права по 19 договорам аренды ему как индивидуальному предпринимателю, незаконно приобрели на территории Оршанского района Марий Эл право собственности на 20 земельных участков без проведения торгов и определения рыночной стоимости. Участки предоставлялись в целях комплексного освоения территории для индивидуального жилищного строительства. Для их выкупа господин Усков предоставил в администрацию муниципального образования заведомо ложные сведения о возведении на арендованных земельных участках индивидуальных жилых домов.

Однако, как установила проведенная по уголовному делу судебная строительно-техническая экспертиза, возведенные объекты не являются объектами капитального строительства и объектами индивидуального жилищного строительства.

В результате указанных действий республике был причинен ущерб в особо крупном размере в виде разницы между льготной стоимостью земельных участков по договорам купли-продажи и их рыночной стоимостью — 3,54 млн руб. После оформления земельных участков в собственность через непродолжительное время зарегистрированные на 19 участках строения были разобраны, а цели комплексного освоения территории не достигнуты.

Проходившие по делу бывший глава администрации Оршанского района Александр Плотников (скончался в декабре 2025 года) и его первый заместитель Иван Михеев оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. За ними признано право на реабилитацию.

IT-компания iSpring основана в 2001 году в Йошкар-Оле. Компания разрабатывает продукты и технологии онлайн-обучения для бизнеса. Выручка основного юрлица ООО «Ричмедиа» за 2025 год составила 3 млрд руб., прибыль — 61 млн руб.

Юрия Ускова задержали в феврале 2025 года. Ему и двум чиновникам районной администрации инкриминировали мошенничество с земельными участками. Первоначально следствие сообщало об ущербе в 20,5 млн руб. Тогда суд избрал предпринимателю меру пресечения в виде запрета определенных действий, включая запрет на пользование телефоном и интернетом. В августе 2025 года его поместили под домашний арест после того, как он не смог вовремя явиться на следственные действия из-за поездки к сыну в зону СВО. 1 сентября 2025 года Верховный суд Марий Эл отменил домашний арест.

Задержание господина Ускова стало резонансным. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и причинах возбуждения дела. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить обоснованность возбуждения дела, а вице-спикер Владислав Даванков обращался к главе СКР с просьбой взять дело под личный контроль. Кроме того, глава Минцифры РФ Максут Шадаев предоставлял суду положительную характеристику на предпринимателя. Сам господин Усков связывал возбуждение дела с его активной позицией против коммерческой застройки рекреационных территорий Дубовой и Сосновой рощи в Йошкар-Оле.

Анар Зейналов