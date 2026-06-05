Основателя iSpring приговорили к трем годам условно и штрафу 500 тыс. рублей

Основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова приговорили к условному сроку на три года и штрафу в размере 500 тыс. руб. по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Уголовное дело против Ускова связано с приобретением в 2013 году у муниципалитета земельных участков для строительства IT-деревни. Следствие сочло, что сделка была проведена по заниженной цене. Сам бизнесмен в интервью «Ведомостям» заявлял, что заплатил за землю в 15 раз больше кадастровой стоимости и связывал уголовное преследование со своей позицией против застройки рекреационных зон.

Предпринимателя задержали в феврале 2025 года, однако Йошкар-Олинский горсуд отказался избрать ему домашний арест, в итоге назначив запрет определенных действий. Летом суд заменил меру пресечения на домашний арест — из-за нарушения условий ранее избранной меры пресечения в виде запрета определенных действий. Через месяц Верховный суд Марий Эл отменил эту меру пресечения и снова назначил Ускову запрет определенных действий.