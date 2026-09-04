Главные новости к вечеру 4 сентября

«Газпром Арена» вновь заявила, что не намерена проводить концерты Канье Уэста.

В Петербурге с начала суток выпала треть месячной нормы осадков. На этом фоне пробки достигли девяти баллов, что на три балла выше обычного показателя для пятничного вечера.

В Петербурге завершили реконструкцию корпуса «Сестрорецкого курорта».

В Петербурге начнется суд над двумя подростками по делу об убийстве.

Воспитанный волонтерами тюлень Крошик спустя 10 лет уплыл в открытую Ладогу.

Петербург первым в России запустил чат-бот для жалоб на курьеров.

В Карелии тепло от дата-центра использовали для выращивания овощей.