В Карелии тепло от дата-центра использовали для выращивания овощей

ООО «КЮ Дата Центр», резидент территории опережающего социально-экономического развития в Надвоицах, передало урожай из своей теплицы детской школе-интернату. Овощи выращивают за счет тепла, которое выделяет работающее серверное оборудование, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Карелии.

Теплица длиной 30 метров расположена рядом с центром обработки данных. Теплый воздух от серверов поступает в нее по специальным воздуховодам, благодаря чему растения получают необходимый температурный режим без дополнительных затрат на отопление.

В этом сезоне компания вырастила огурцы, томаты, перцы, редис и зелень. Часть урожая получают сотрудники «КЮ Дата Центр», еще часть безвозмездно передают учреждениям, корзинки со свежими овощами получили также ученики детской школы-интерната в Надвоицах.

Компания планирует увеличить объем производства и в дальнейшем начать коммерческую реализацию выращенной продукции.

Карина Дроздецкая