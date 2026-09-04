Петербург первым в России запустил чат-бот для жалоб на курьеров

Петербург стал первым регионом России, где заработал чат-бот «Курьеры: общественный контроль». Через него горожане могут сообщить о нарушениях со стороны курьеров и приложить фото- или видеоматериалы, сообщили в пресс-службе Смольного. Бот работает в мессенджере MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чат-бот доступен в мессенджере MAX

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Чат-бот доступен в мессенджере MAX

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Чат-бот разработала ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России совместно с крупнейшими сервисами доставки по поручению комитета по транспорту Петербурга.

«Теперь любой петербуржец может в свободной форме описать допущенное нарушение и приложить подтверждающие фото- или видеоматериалы. Обращение будет автоматически отправлено в ту службу доставки, чей курьер нарушил правила, а заявителя уведомят о результатах рассмотрения жалобы»,— прокомментировали в Смольном.

В Петербурге ежедневно на улицы выезжают около 12 тыс. курьеров на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Всего в городе насчитывается порядка 46 тыс. доставщиков. Для курьеров в городе действует ряд ограничений. В частности, скорость движения по тротуарам и пешеходным зонам ограничена 10 км/ч. Также определены территории, где движение на велосипедах и СИМ запрещено, включая парки, улицы с узкими тротуарами и наиболее загруженные магистрали.

Карина Дроздецкая