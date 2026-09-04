Броню укрепляют сроком

Как стало известно “Ъ”, в Москве прошли прения сторон по скандальному уголовному делу о поставках в войска 30 тыс. бронежилетов, не соответствующих нормам индивидуальной защиты военнослужащих. Топ-менеджерам группы строительных компаний (ГК) «Пикет», выпускавших «плитники» в арендованных гаражах, обвинение запросило 11 и 8 лет заключения. Защитники надеются, что фигуранты избегут колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Мещанском райсуде столицы прошли прения сторон по уголовному делу финансового директора ГК «Пикет» Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко, которые в зависимости от ролей обвиняются ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве и легализации похищенного (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК).

Следствие установило, что фигуранты во главе с гендиректором ГК Андреем Есиповым в ноябре 2022 года заключили с военным ведомством контракт о поставке 30 тыс. касок и такого же числа бронежилетов. Ими предполагалось оснастить мобилизованных граждан перед отправкой на СВО. Прежде компания в основном занималась строительством, но в период боевых действий решила взяться за более выгодный бизнес.

Со шлемами особых проблем не возникло, а вот закупить в Китае «плитники» в таких количествах не удалось. Чтобы не возвращать уже полученный аванс, руководители компании организовали свое производство средств индивидуальной защиты. Для этого использовались тактические разгрузки, приобретенные на рынке «Садовод», и бронеплиты, не имевшие сертификатов. Сборка осуществлялась гастарбайтерами в офисах и гаражах.

Продукция вполне устроила военных, которые, как потом выяснилось, принимали ее без испытаний, доверяя сопроводительным сертификатам. Последние же выдавались от имени фиктивных организаций. Использовать в условиях боевых действий самоделки было нельзя, так как они не были оснащены капами, которые смягчают удары и обеспечивают вентиляцию, а самое главное — не имели дополнительной кевларовой защиты от осколков. Все это было предусмотрено контрактом.

Ущерб военному ведомству был оценен на всю сумму контракта — более 2 млрд руб.

Выступая в суде, гособвинитель из Генпрокуратуры запросил для госпожи Антоновой 10 лет, а с учетом ее судимости в 2024 году за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК) — 11-летний срок. Кроме того, фигурантке грозит штраф в 1,9 млн руб. и пятилетний запрет на занятие управленческих должностей. Господина Кальченко представитель Генпрокуратуры предложил отправить за решетку на восемь лет с трехлетним запретом на руководящие должности, а также оштрафовать его на 2 млн 253 тыс. руб., полученные в ГК в качестве зарплаты в период преступных деяний в 2022–2023 годах.

Защита просила фигурантов если не оправдать, то хотя бы наказать не так строго.

На небольшой срок рассчитывал и организатор аферы Андрей Есипов, получивший в особом порядке в 2025 году восьмилетний срок (ранее он был судим за неуплату налогов). Фигурант полностью признал свою вину, дав показания как на непосредственных сообщников, так и ряд лиц, через которых военные получили откаты за заключение контракта (один из посредников уже осужден, а дело в отношении остальных рассматривается судом).

Обжалуя приговор, защита указала, что в нем нет никаких данных о том, что некачественные бронежилеты попали со складов в армию, а тем более использовались в СВО. А потому к фигуранту неприменима трактовка о совершении преступления, связанного с боевыми действиями. Осужденный же сам хотел отправиться на спецоперацию. Кроме того, он требовал вернуть изъятые деньги и часы Rolex, отмечая, что они не были куплены на похищенные деньги. В апреле 2026 года Мосгорсуд отказался смягчить его приговор.

Николай Сергеев