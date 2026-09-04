В Геленджике звучат сирены из-за угрозы по БПЛА

В Геленджике включили сирену из-за угрозы атаки БПЛА, жителей призвали пройти в укрытия и сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Находящимся на улице рекомендовано зайти в ближайшее здание и укрыться в подвале, цокольном этаже либо помещении без окон. В жилых домах власти советуют использовать правило двух стен — находиться в коридоре, прихожей, тамбуре или внутренней ванной комнате. Автомобили в качестве укрытия использовать не рекомендуется.

Жителям следует оставаться в укрытиях до официального сообщения об отмене угрозы. Власти также напомнили о запрете на съемку и публикацию материалов о работе беспилотников, систем ПВО и спецслужб.

В случае необходимости экстренные службы можно вызвать по номеру 112.

Вячеслав Рыжков