В Геленджике звучат сирены из-за угрозы по БПЛА
В Геленджике включили сирену из-за угрозы атаки БПЛА, жителей призвали пройти в укрытия и сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Находящимся на улице рекомендовано зайти в ближайшее здание и укрыться в подвале, цокольном этаже либо помещении без окон. В жилых домах власти советуют использовать правило двух стен — находиться в коридоре, прихожей, тамбуре или внутренней ванной комнате. Автомобили в качестве укрытия использовать не рекомендуется.
Жителям следует оставаться в укрытиях до официального сообщения об отмене угрозы. Власти также напомнили о запрете на съемку и публикацию материалов о работе беспилотников, систем ПВО и спецслужб.
В случае необходимости экстренные службы можно вызвать по номеру 112.