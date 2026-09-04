Прокурор Кубани поддержал обвинение по делу об убийстве в поселке Березовом

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к семи годам и четырем месяцам колонии общего режима 38-летнюю местную жительницу, признанную виновной в убийстве мужа. Обвинение по делу поддержал прокурор Краснодарского края Виктор Винецкий, передает пресс-служба кубанской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что ночью 23 мая подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в поселке Березовом, вступила в конфликт с супругом. Во время ссоры она вооружилась ножом и нанесла потерпевшему один удар в левую часть грудной клетки. От полученного колото-резаного ранения он скончался на месте.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил фигурантке наказание в виде семи лет четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ей назначено ограничение свободы сроком на один год.

Вячеслав Рыжков