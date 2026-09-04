Севастопольского школьника будут судить за участие в террористической организации

Несовершеннолетний школьник из Севастополя стал фигурантом уголовного дела об участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в прокуратуре города. Молодого человека задержали сотрудники ФСБ.

По версии обвинения, в феврале 2026 года учащийся подписался на тематические Telegram-каналы, а также стал изучать идеологию одной из запрещенных группировок. В своих письмах он заявлял, что готов присоединиться к организации. Позже, сообщают в прокуратуре, школьник самостоятельно связался с куратором и по его заданию фотографировал различные объекты городской инфраструктуры.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной в России террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), он взят под стражу. Процесс будет проходить в Южном окружном военном суде.

Ранее в Севастополе задержали и отправили в СИЗО 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму и реабилитации нацизма, против него возбуждено сразу несколько уголовных дел.

Помимо этого, на днях городская полиция задержала 19-летнего студента севастопольского колледжа, его обвиняют в серии ложных сообщений о минировании учебных заведений. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Александр Дремлюгин, Симферополь