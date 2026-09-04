Севастопольского школьника будут судить за участие в террористической организации
Несовершеннолетний школьник из Севастополя стал фигурантом уголовного дела об участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в прокуратуре города. Молодого человека задержали сотрудники ФСБ.
По версии обвинения, в феврале 2026 года учащийся подписался на тематические Telegram-каналы, а также стал изучать идеологию одной из запрещенных группировок. В своих письмах он заявлял, что готов присоединиться к организации. Позже, сообщают в прокуратуре, школьник самостоятельно связался с куратором и по его заданию фотографировал различные объекты городской инфраструктуры.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной в России террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), он взят под стражу. Процесс будет проходить в Южном окружном военном суде.
Ранее в Севастополе задержали и отправили в СИЗО 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму и реабилитации нацизма, против него возбуждено сразу несколько уголовных дел.
Помимо этого, на днях городская полиция задержала 19-летнего студента севастопольского колледжа, его обвиняют в серии ложных сообщений о минировании учебных заведений. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Для квалификации по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ существенным становится не только интерес к организации, но и взаимодействие с ее представителем и выполнение поручения. В январе 2026 года Южный окружной военный суд по этой статье признал виновным человека, который по поручению террористов сфотографировал объекты инфраструктуры Сочи и отправил снимки участнику организации. На этом фоне съемка объектов и передача материалов куратору могут рассматриваться как практическое содействие, а не только как выражение симпатии к запрещенной группе.
Несовершеннолетие не исключает приговора по этой статье, но отражается на виде наказания. В декабре 2025 года тот же Южный окружной военный суд приговорил несовершеннолетнего жителя Ставрополя по делу об участии в террористической организации и пропаганде терроризма к шести с половиной годам воспитательной колонии, а его сообщника — к штрафу в 200 тыс. руб.