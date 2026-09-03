Студент из Севастополя стал фигурантом уголовного дела о ложном минировании

Полиция задержала 19-летнего студента севастопольского колледжа за систематические ложные сообщения о минировании учебных заведений города-героя. Против молодого человека возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Севастополю.

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму был установлен и задержан 19-летний студент одного из городских колледжей, который сообщал в учебные заведения города о готовящемся террористическом акте»,— уточнили в МВД.

Оперативники выяснили, что молодой человек в ноябре 2025 года семь раз писал электронные письма о ложном минировании в две школы и колледж, в котором учится на втором курсе. Во время допроса он признал вину, заявив, что делал это из хулиганских побуждений. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Александр Дремлюгин, Симферополь