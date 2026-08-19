18-летнего севастопольца будут судить за комментарии в интернете

В Севастополе задержали и отправили в СИЗО молодого человека по обвинению в публичных призывах к терроризму и реабилитации нацизма. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

По информации российской спецслужбы, 18-летний севастополец стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: по ч. 2 ст. 205.2 и п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета, а также реабилитация нацизма).

«Молодой человек активно вел в интернете пропаганду терроризма и одобрял преступления нацистского режима. Кроме того, злоумышленник установил контакт с куратором и передал ему свои персональные данные. Его целью было дальнейшее участие в боевых действиях в составе ВСУ»,— уточнили в УФСБ.

По информации пресс-службы управления МВД по Севастополю, полицейские выявили правонарушения во время мониторинга соцсетей и мессенджеров. Отмечается, что севастополец в октябре 2025 года в одном из проукраинских каналов оставил три комментария, в которых восхищался лидерами нацистской Германии и поступками немецких солдат во время Второй мировой войны.

Севастопольский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура города-героя уже утвердила обвинительное заключение, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Александр Дремлюгин, Симферополь