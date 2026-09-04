Призрачная угроза

В Санкт-Петербурге суд после перерыва начал слушать дело о защите чести по иску общественника, занимающегося поставками гуманитарной помощи бойцам СВО Владимира Грубника, связанного с проектом «ПриZрак Новороссии», к журналистке Анастасии Мироновой, от которой он требует удаления постов в ее Telegram-канале. В этих сообщениях, помимо прочего, говорится, что активист якобы угрожал ответчице, что в ее дом прилетит беспилотник. Ранее по схожим претензиям в суд на госпожу Миронову подал и ныне опальный юрист Илья Ремесло. Однако сам конфликт уходит корнями в давний скандал между пророссийскими блогерами и участниками СВО, обвинявшими друг друга в работе на противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналистка Анастасия Миронова и адвокат представляющий интересы Владимира Грубника Никита Ткаченко в коридоре суда

Фото: Андрей Кучеров Журналистка Анастасия Миронова и адвокат представляющий интересы Владимира Грубника Никита Ткаченко в коридоре суда

Фото: Андрей Кучеров

Во Фрунзенском районном суде города в настоящее время слушается иск о защите чести, достоинства и деловой репутации (копия имеется в распоряжении редакции «Ъ Северо-Запад»), в котором снабженец СВО, один из авторов Telegram-канала «ПриZрак Новороссии», участник одесского антимайданного подполья и организатор диверсий против украинской власти Владимир Грубник требует от петербургской журналистки Анастасии Мироновой 2 млн рублей, опровержения и удаления целого массива публикаций из ее медиаресурсов. На последнем заседании, которое прошло 3 сентября, суд удовлетворил ходатайство истца о назначении лингвистической экспертизы восьми постов, в которых, в частности, утверждается, что истец угрожал ответчице расправой с помощью боевого дрона. «Вот это Грубник повесил на своем канале явно для меня. Владимир Грубник намекает, что по журналисту Мироновой прилетит беспилотник»,— приводится одна из цитат.

В заявлении также указывается, что госпожа Миронова обвинила активиста в «стремлении к насильственной смене власти, нелояльности к Путину, оскорблениях военно-политического руководства России».

Так, в выдержках из иска говорится, что Владимир Грубник «был пойман на получении многомиллионных переводов на криптокошельки» и якобы сожительствовал «с подселенной ФСБ Монтян», имея в виду уроженку Керчи — адвоката и публицистику Татьяну Монтян, включенную в октябре 2025 года в список террористов Росфинмониторинга по делу о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). «Это наша родина, а не ваша, ваша родина Украина, в данном видео вы честно сказали, что желаете победы именно ей»,— приводится в материалах дела высказывание.

Истец категорически отвергает подобные обвинения, подчеркивая, что не позволял себе угрожать журналистке ударом БПЛА и никогда не говорил в таком ключе о руководстве страны. Подобные нападки, по его мнению, содержат указание на уголовно наказуемое деяние и порочат его репутацию как общественного деятеля и волонтера. В заявлении отмечается, что господин Грубник оказывает системную помощь подразделениям Вооруженных сил РФ, обеспечивая их маскировочными сетями, средствами связи, аптечками и предметами экипировки, а также с февраля 2024 года руководит благотворительным фондом «Немезида», за что был отмечен медалями Минобороны и имеет более сотни различных благодарностей.

В мае тот же Фрунзенский райсуд оставил без рассмотрения схожий по содержанию иск к госпоже Мироновой от юриста и блогера Ильи Ремесло. Последний — в прошлом известный критик оппозиционера Алексея Навального, имевший репутацию провластного спикера, через пару месяцев был арестован по делу о распространение фейков о ВС РФ.

Ранее опальный блогер сообщал, что совместно с Владимиром Грубником и бойцом спецназа «Ахмат» Бекханом Юнусовым (Аидом), ими были поданы четыре иска в различные суды против, как он выразился, «сеточки (фабрики) ненависти», куда, помимо Анастасии Мироновой, были включены автор Telegram-канала «Графиня изменившимся лицом бежит пруду» Светлана Кучумова и публицист Александр Роджерс. «Ремесло уже вместо Грубника обещает, что меня убьют. Чего так стараетесь-то? Зато понятно, что в этой стае Ремесло считают самцом с нулевым рейтингом, раз поручают ему самую опасную и подлую работу — писать угрозы убийством. Ведь если Миронову убьют, сядет теперь Ремесло»,— приводятся слова журналистки в иске.

Суд прекратил производство по причине того, что Ильи Ремесло не явился по вторичному вызову, после чего ответчица Миронова подала заявление о взыскании с оппонента компенсации затраченного времени из-за недобросовестного поведения одной из сторон (ст. 99 ГПК РФ). Она запрашивала около 30 тыс. рублей, требование удовлетворено в полном объеме.

Суду предшествовал еще более масштабный конфликт, который разгорелся на просторах сети осенью 2025 года. Тогда ряд сетевых публицистов выступили с критикой положения дел на фронте, ставя под сомнение прозрачность отчетов по сборам гумпомощи для военных в зоне СВО.

Владимир Грубник и другие оказавшиеся в российском публичном поле уроженцы Украины (также звучали имена блогера Юрия Подоляки и экс-нардепа Верховной рады Олега Царева) были обвинены в поддержке российских войск лишь на словах, но на самом деле они, дескать, сторонники Киева — те, в свою очередь, пригрозили всем, кто распространяет подобное, судами и правоохранительными органами. При этом на защиту Анастасии Мироновой неожиданно встал скандально известный основатель запрещенной в РФ экстремистской организации «Мужское государство» Владислав Поздняков. Он обвинил Аида в том, что вместо выполнения боевых задач тот занимается нападками на женщину. Это спровоцировало новый виток скандала, куда были вовлечены в том числе и сторонники «Ахмата». Они начали припоминать господину Позднякову проукраинские высказывания, а журналистке Мироновой напомнили о ее «либеральном прошлом».

Следующее заседание по иску Владимира Грубника назначено на 22 сентября.

Андрей Кучеров