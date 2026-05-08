Суд не стал рассматривать иск юриста Ильи Ремесло к журналистке Анастасии Мироновой

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга оставил без рассмотрения иск юриста и блогера Ильи Ремесло к журналистке Анастасии Мироновой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Накануне прошло предварительное заседание. Истец, как указано в карточке дела, не явился на слушание по вторичному вызову. Там же стоит отметка, что он не просил о разбирательстве в его отсутствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Илья Ремесло

Фото: скриншот из видео Блогер Илья Ремесло

Фото: скриншот из видео

Илья Ремесло ранее сообщал, что совместно с гуманитарным активистом и бывшим одесским врачом Владимиром Грубником, а также бойцом спецназа «Ахмат» Бекханом Юнусовым, известным как Аид, были поданы четыре иска в различные суды против, как он выразился, «сеточки (фабрики) ненависти».

Помимо госпожи Мироновой, в посте речь идет про автора Telegram-канала «Графиня изменившимся лицом бежит пруду» Светлану Кучумову и публициста Александра Роджерса. «В числе заявленных нами требований — опровержение порочащей недостоверной информации, и взыскание морального вреда. В среднем 2-3 миллиона на иск — взыщут меньше, конечно, но будем максимально стараться»,— писал юрист.

Илья Ремесло, в прошлом известный критик Алексея Навального и других оппозиционеров, несколько месяцев назад, к удивлению для многих, сам начал резко высказываться в отношении российской власти и по поводу проведения СВО.

Через несколько дней в СМИ появилась информация, что он госпитализирован в городскую психиатрическую больницу №3 им. Скворцова-Степанова, где, по собственному признанию, провел 30 дней, после чего заявил, что «не жалеет о сделанном по сути», но далее будет использовать «более взвешенные и сбалансированные формулировки, без перехода на личности» и добавил, что «открыт к различным предложениям о сотрудничестве».

Андрей Кучеров