Аркадий Дворкович освободил доску

Очередной санкционный список Евросоюза вылился в потрясение для Международной шахматной федерации (FIDE). Возглавлявшему структуру с 2018 года Аркадию Дворковичу пришлось, оказавшись в нем, покинуть пост ее президента, а назначенные на сентябрь выборы нового из-за его решения превратились в чрезвычайно интригующее событие. Теперь надежды России удержать президентскую должность связаны со знаменитым предшественником господина Дворковича Кирсаном Илюмжиновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкции Евросоюза вынудили Аркадия Дворковича отказаться от идеи отработать третий срок на посту президента FIDE

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Санкции Евросоюза вынудили Аркадия Дворковича отказаться от идеи отработать третий срок на посту президента FIDE

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В 21-м пакете санкций Евросоюза в отношении России оказалось как никогда много лиц, непосредственно связанных с ее спортивным сегментом и играющих в нем заметные роли. В перечень тех, на кого наложены ограничения, наряду с главой РЖД Олегом Белозеровым, который с 2024 года является президентом Федерации гимнастики России, президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили, бывшим президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым, попали министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

На планах и приоритетах господина Дегтярева включение в санкционный пакет, судя по всему, никак не скажется. Его пресс-служба, оценивая случившееся, опубликовала сообщение, в котором сказано, что «Евросоюз ударил по хвостам своей рыбы, которая уже давно прогнила, начав, как известно, с головы», и напомнила о том, что именно Михаил Дегтярев инициировал процесс «реинтеграции» России в мировой спорт, выразившийся в отказе от конфронтации с международными структурами и уже вылившийся в ряд значимых успехов.

Зато включение в список Аркадия Дворковича, что Евросоюз объяснил его тесными связями с Федерацией шахмат России (ФШР), проводящей турниры на «новых территориях» РФ и тем самым «подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость» Украины, вылилось для FIDE в потрясение. Она оперативно опубликовала на своем сайте заявление господина Дворковича. Подчеркнув, что считает решение Евросоюза «незаконным и несправедливым» и будет оспаривать его «всеми возможными способами», Аркадий Дворкович проинформировал, что «до вынесения официального решения» «санкции могут препятствовать стабильному функционированию FIDE».

В связи с этим господин Дворкович добровольно приостановил «исполнение своих обязанностей» и передал их вице-президенту —15-му чемпиону мира Вишванатану Ананду.

На самом деле Аркадий Дворкович, похоже, уже не рассчитывает вернуться на президентский пост. Дело в том, что позже Аркадий Дворкович уточнил ТАСС, что не примет участия в очередных выборах президента FIDE, так как «это создаст риски для организации». Выборы между тем состоятся совсем скоро — в сентябре в Самарканде.

Еще недавно казалось, что расклад перед ними довольно благоприятный для Аркадия Дворковича. Пост президента одной из крупнейших спортивных организаций бывший вице-премьер РФ и руководитель фонда «Сколково» занял в 2018 году. В 2022-м он второй раз выиграл выборы в FIDE. Та победа получилась чрезвычайно убедительной прежде всего из-за слабого уровня конкуренции. В середине июля господин Дворкович объявил о том, что будет баллотироваться на третий срок. В тот момент уже было ясно, что уровень конкуренции на нынешних выборах вырос по сравнению с тем, что был четыре года назад. Но все-таки в шахматном мире Аркадия Дворковича считали их фаворитом. На момент выдвижения у него было лишь два оппонента — это известные в шахматном сообществе немецкие предприниматели Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер, реализующие достаточно громкие проекты в виде. Однако обоим, очевидно, не хватало административного опыта и узнаваемости. Теперь же расклад превратился в чрезвычайно запутанный.

Запутало его выдвижение двух новых кандидатов. Одним оказался Кирсан Илюмжинов, знаковая для шахмат фигура.

Господин Илюмжинов впервые возглавил FIDE в 1995 году. В тот момент шахматный мир переживал раскол, приведший к появлению разных версий чемпионского титула, а его головная структура испытывала дефицит финансирования.

Кирсан Илюмжинов превратился в доверенной ему сфере в настоящего «супертяжеловеса», сумевшего провести объединение титулов и в принципе вернуть FIDE устойчивость. Непотопляемым выглядел и сам господин Илюмжинов.

В текущем столетии на президентских выборах у него неизменно были очень авторитетные и популярные противники: сначала бизнесмен Бессел Кок, а затем легенды шахмат — 12-й и 13-й чемпионы мира Анатолий Карпов и Гарри Каспаров (признан иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Однако каждый раз Кирсан Илюмжинов выигрывал голосование с ощутимым перевесом.

Роковыми для него стали санкции, только не европейские, а американские.

В ноябре 2015 года Минфин США включил президента FIDE в санкционный список «за содействие сирийскому правительству в покупках нефти у террористической организации "Исламское государство"» (запрещена в России).

А весной 2017 года выяснилось, что в федерации существует сильная «внутренняя» оппозиция президенту, о существовании которой никто не подозревал. Ее фронтменом стал первый вице-президент грек Георгиос Макропулос, которому после введения санкций господин Илюмжинов передал часть своих финансовых полномочий. Представители оппозиции утверждали, что ограничения, с которыми столкнулся Кирсан Илюмжинов, мешают ему в полной мере исполнять свои обязанности, поэтому он должен уйти в отставку. Административный кризис в FIDE обострился, когда швейцарский банк UBS, расчетный для федерации, решил закрыть ее счета. А за три месяца до выборов 2018 года комиссия по этике FIDE по инициативе Георгиоса Макропулоса отстранила Кирсана Илюмжинова от должности президента «за нарушение этического» кодекса. Но «продавивший» вердикт господин Макропулос уступил в голосовании сохранившему для России президентский пост Аркадию Дворковичу. В спортивную политику Кирсана Илюмжинова вернула прошлогодняя отмена санкций.

Господин Илюмжинов, уже поддержанный ФШР, рассказал “Ъ”, что, «учитывая изменения на шахматной доске», занимается «перегруппировкой» сил перед окончательным формированием так называемого тикета. Это состав команды кандидата в президенты. Дедлайн для его подачи — вечер 26 июля. «Я открыт для всех. Люди из команды Дворковича и других команд просят включить их в мою»,— отметил Кирсан Илюмжинов. Ключевые элементы его программы — это возвращение ценности чемпионскому титулу, «девальвировавшемуся», в частности, из-за отказа от него первого номера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена, интеграция шахмат в олимпийскую программу и борьба с «дискриминацией» в виде. К ней господин Илюмжинов отнес и по-прежнему действующие санкции в отношении ФШР и российских шахматистов, и дисквалификацию, наложенную FIDE в июле на 14-го чемпиона мира Владимира Крамника за высказанные публично подозрения в читинге в адрес чешского и американского гроссмейстеров Давида Навары и Даниэля Народицкого. Вадима Розенштейна и Яна Хенрика Бюттнера Кирсан Илюмжинов охарактеризовал как «уважаемых противников», у которых «все же нет опыта спортивной политики и организационной публичной работы».

Еще один кандидат — это президент Казахстанской федерации шахмат, основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. О том, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента FIDE, его представители сообщили “Ъ”.

Ранее фамилия господина Турлова фигурировала в «тикете» Аркадия Дворковича, планировавшего сделать его своим вице-президентом. В «тикете» самого Тимура Турлова эта должность отдана Вишванатану Ананду.

В его презентации, полученной “Ъ”, напомнили, что господин Турлов с 2024 года возглавляет Международную федерацию школьных шахмат, а общий объем инвестиций, направленных на поддержку и развитие этого вида спорта холдингом Тимура Турлова, составил $75 млн. Кроме того, в апреле этого года Freedom Holding Corp. объявил о покупке одного из крупнейших в мире шахматных интернет-сервисов ChessBase. Планируемые инвестиции в проект составят «порядка €5 млн».

Тимур Турлов намерен сосредоточиться на трех направлениях. Это внедрение в работу FIDE «AI-решений», «развитие школьных шахмат», а также «помощь национальным федерациям в построении собственных каналов устойчивого финансирования через партнерства, спонсорские программы и профессиональное управление активами».

По мнению Владимира Крамника, которое он выразил в переданном “Ъ” заявлении, федерация уже «пару лет» переживает «масштабный управленческий кризис» и в ней в любом случае «назрели перемены». Господин Крамник надеется, что новый президент «сможет выправить ситуацию и восстановить лидерский статус организации в шахматном мире» — притом что «сложно предсказать», кто им станет. Илья Мерензон, глава World Chess, крупного игрока на шахматном рынке, согласился в разговоре с “Ъ”, что выборы «превратились в захватывающий сериал с неочевидным финалом»: «Впервые за долгое время выборы по-настоящему конкурентные, и это уже двигает FIDE вперед».

Алексей Доспехов