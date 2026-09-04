Семь НКО из Новороссийска получили «Гранты Губернатора Кубани»

Семь проектов из Новороссийска стали победителями второго конкурса «Гранты Губернатора Кубани» 2026 года. Всего на конкурс поступило 196 заявок, поддержку получили проекты, признанные наиболее социально значимыми и проработанными, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.admnvrsk.ru Фото: www.admnvrsk.ru

АНО гармоничного развития личности «Созвездие 22» реализует проект «Кубанские традиции, виртуальное интерактивное 3D-путешествие в историю и культуру». С помощью технологий виртуальной и дополненной реальности подросткам планируют рассказывать об истории и культуре Новороссийска и Краснодарского края.

В станице Раевской проект «Я нужен станице!» позволит подросткам освоить столярное дело. Участники будут изготавливать малые архитектурные формы — шпалеры со скамьями для общественных пространств на базе ремесленной студии «Рукотвор».

Ассоциация социально ориентированных НКО «Добродел» получила поддержку на проект «Киберщит Кубани». Он рассчитан на подростков от 12 до 17 лет и направлен на обучение распознаванию цифровых, информационных и социально-психологических угроз и безопасному поведению в ситуациях риска.

Для ТОС «Кутузовский» Приморского внутригородского района Новороссийска это первый грантовый проект. В рамках инициативы «Доброе в сердце» для детей и подростков проведут занятия по духовно-нравственному воспитанию, экологии и технике безопасности. Также запланированы практические занятия по благоустройству, столярному делу и рукоделию. Вместе с родителями и активистами ТОС дети будут создавать и устанавливать во дворах скворечники, кормушки и другие объекты.

Еще три новороссийских проекта получили высокие оценки экспертов. Среди них «Труд всем во благо» АНО помощи людям с тяжелыми и множественными нарушениями развития «Все дети могут», «Узоры серебра» АНО «Ресурсный центр развития малых территорий «МЫ ВМЕСТЕ» и «Нейродиагностика — детям с трудностями в обучении, поведении, задержкой развития» АНО «Союз друзей «Маленькая страна».

Всего в рамках второго конкурса «Гранты Губернатора Кубани» поддержку получили семь проектов из Новороссийска, направленных на работу с детьми и подростками, развитие общественных пространств, инклюзию и повышение безопасности.

Анна Гречко