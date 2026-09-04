Кондратьев заявил о риске перебоев с топливом в Сочи после пожара на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Сочи может привести к осложнению ситуации с топливом на автозаправочных станциях города, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он призвал этого не допустить. Нефтебаза загорелась в ночь на 4 сентября после удара беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Бензин и дизель поступают в край в достаточном объеме, и вся логистическая цепочка должна работать безотказно, как часовой механизм»,— написал господин Кондратьев в Telegram-канале. По его словам, на некоторых заправках региона возникает искусственный дефицит, из-за чего продажу топлива могут приостанавливать. Губернатор пообещал передать информацию обо всех таких случаях правоохранительным органам.

Вениамин Кондратьев призвал ускорить разгрузку прибывающих в Краснодарский край цистерн с топливом, оперативно доставлять бензин на АЗС и снять лимиты на заправках. «Важно оперативно поставлять ресурс потребителям по понятной, честной и доступной цене»,— добавил губернатор.

В Сочи есть запасы топлива, отметил мэр Андрей Прошунин. Все службы и и профильные компании переведены на усиленный режим работы для бесперебойной работы АЗС и городской инфраструктуры, написал он в Telegram-канале.

В ночь на 4 сентября произошла массированная атака на Сочи и федеральную территорию «Сириус». Помимо удара по нефтебазе, были выбиты стекла в нескольких жилых домах и зданиях. О пострадавших не сообщалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «Долетело до “Сириуса”».