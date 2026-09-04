Долетело до «Сириуса»

Экстренные службы работают на местах падения обломков беспилотников в Адлерском районе Сочи и на федеральной территории «Сириус». Пострадавших нет, но повреждения получила нефтебаза, на которой возник пожар. Жители города-курорта и отдыхающие начали запасаться бензином. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что причин для ажиотажного роста спроса нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В ночь на 4 сентября Сочи и федеральная территория «Сириус» пережили массированный налет украинских беспилотников, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин в Max.

При падении обломков никто не пострадал, ущерб жилью оказался незначительным: в нескольких зданиях разбиты стекла. Но украинским вооруженным силам удалось повредить нефтебазу, на которой возник пожар.

Аэропорт в Адлере прекращал прием и выпуск воздушных судов. Экстренные службы работали на федеральной территории «Сириус» — движение общественного транспорта на нескольких улицах было приостановлено, автобусы следовали в объезд, сообщала администрация Сочи.

Объекты жизнеобеспечения города работают нормально, гостиницы и санатории не пострадали. Роспотребнадзор проводит исследование воздуха вблизи очага пожара на нефтебазе.

По информации мэрии, на автозаправочных станциях города и на федеральной территории «Сириус» с утра стали образовываться очереди.

Мэр города Андрей Прошунин попросил жителей и гостей курорта не создавать искусственный ажиотаж. В городе имеется необходимый запас топлива для граждан и организаций, АЗС работают штатно, заявил градоначальник.

Атака с воздуха и с моря на Сочи и федеральную территорию «Сириус» началась 3 сентября. Около 10 часов жители Сочи услышали взрыв в районе морского порта и увидели столб дыма, однако официальной информации о происшествии не появилось. Неопределенности ситуации добавило предупреждение мэрии о том, что с полудня в районе морпорта планируются три серии учебной стрельбы. Днем в городе дважды включались сирены, с 12:55 до 13:30 объявлялась угроза атаки безэкипажных катеров, а с 15:35 до 16:20 — угроза БПЛА.

В 18:20 глава Сочи Андрей Прошунин сообщил о том, что на черноморском побережье уничтожено шесть безэкипажных катеров. Глава города уточнил, что городская инфраструктура работает штатно, и напомнил о запрете на съемку происшествий. Он также отметил, что информация может публиковаться только со ссылкой на Минобороны РФ, городскую администрацию и оперативный штаб Краснодарского края. «Сегодня были зафиксированы съемки из Сочи в городских пабликах. Эти материалы незамедлительно подхватили и транслировали центральные вражеские СМИ и интернет-каналы»,— заявил господин Прошунин.

В ночь на 4 сентября атаки на Сочи и «Сириус» продолжились.

Воздушную тревогу объявили сразу после полуночи и отменили только в 7:30, всю ночь жители слышали звуки стрельбы и взрывы. Сигналы тревоги также звучали в Новороссийске, Туапсе и Геленджике. По фактам налетов возбуждено уголовное дело о теракте, расследовать которое будут в центральном аппарате Следственного комитета России.

Анна Перова, Краснодар