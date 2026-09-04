Спрос на подержанное оборудование для бизнеса в Краснодаре вырос до 49%

В Краснодаре зафиксирован рост спроса на вторичное оборудование для бизнеса. В августе 2026 года доля ресейл-сегмента достигла 49%, тогда как годом ранее составляла 45%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Больше всего за год вырос спрос на оборудование для салонов красоты — в два раза, а также на логистическое оборудование (+51%). В сегменте нового оборудования наибольший прирост показали логистика и промышленность — по 31% каждый.

В структуре спроса по всем категориям лидирует пищевое оборудование (24%), далее следуют торговое (22%), промышленное (20%), логистическое (11%) и оборудование для салонов красоты (10%). В объеме предложения первое место занимает промышленное оборудование (32%), за ним — торговое (25%), пищевое (19%), салонное (14%) и логистическое (9%).

Общий рост предложения в ресейл-сегменте зафиксирован в салонном оборудовании (+64%) и пищевом (+11%).

Средняя цена на оборудование с пробегом значительно ниже нового: в категории «для автобизнеса» разница достигает 51% (181 тыс. руб. против 88 тыс. руб.), в салонном сегменте — 48% (190 тыс. руб. против 98 тыс. руб.).

Как отметил директор бизнес-направления «Авито» Александр Мирской, покупка оборудования с пробегом позволяет предпринимателям снизить стартовые затраты и направить сэкономленные средства на другие нужды бизнеса. В зависимости от категории экономия может составлять 30–50%.

«Зачастую это рабочее профессиональное оборудование, почти не уступающее в качестве вариантам "только с завода", поэтому для малого бизнеса такой формат покупки может стать рациональным способом запустить проект с меньшими первоначальными вложениями»,— отметил он.

Алина Зорина