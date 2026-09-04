Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12
Спасатели нашли тела еще двух погибших при крушении парома Filo Denizcilik
Спасатели обнаружили тела еще двух женщин, погибших при крушении парома Filo Denizcilik у берегов Северного Кипра. Общее число жертв увеличилось до 12. Об этом сообщил премьер-министр самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устел в соцсети Х.
16 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По словам Унала Устела, поиски ведутся непрерывно. В больницах остаются двое пострадавших, сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, передает Cyprus Mail. Изначально были госпитализированы 133 человека.
Паром затонул 30 августа примерно в 2 км от побережья города Кирения. На судне находились 267 человек. Среди них были две россиянки. Одну из них спасли, другая числится пропавшей без вести. Причина крушения пока не установлена. По делу задержали восемь человек, в том числе капитана парома.
По рассказу экипажа, у судна отломилась носовая часть, после чего капитан заметил поступление воды и попытался повернуть обратно к берегу, однако паром вскоре опрокинулся и начал тонуть. Из-за чего произошла поломка, неизвестно: официальная причина крушения пока не установлена, поэтому любая версия о конкретной неисправности остается предметом расследования.
В ходе расследования проверили техническую исправность судна и наличие разрешений до отплытия: паром имел все необходимые документы, выданные компанией Turkish Lloyd, портовой администрацией и метеорологическим департаментом. Само по себе это не объясняет, почему вода начала поступать внутрь и почему судно так быстро потеряло устойчивость, — этот вопрос расследованию еще предстоит ответить.