Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12

Спасатели обнаружили тела еще двух женщин, погибших при крушении парома Filo Denizcilik у берегов Северного Кипра. Общее число жертв увеличилось до 12. Об этом сообщил премьер-министр самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устел в соцсети Х.

16 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По словам Унала Устела, поиски ведутся непрерывно. В больницах остаются двое пострадавших, сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, передает Cyprus Mail. Изначально были госпитализированы 133 человека.

Паром затонул 30 августа примерно в 2 км от побережья города Кирения. На судне находились 267 человек. Среди них были две россиянки. Одну из них спасли, другая числится пропавшей без вести. Причина крушения пока не установлена. По делу задержали восемь человек, в том числе капитана парома.