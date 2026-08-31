Посольство: на борту затонувшего у Северного Кипра парома было двое россиянок

На борту парома Filo Denizcilik, затонувшего у берегов Северного Кипра, находились две гражданки России. Одну из них спасли, вторая пока числится пропавшей без вести. Об этом сообщили в посольстве России в Турции.

Как уточнили в дипмиссии, угрозы для жизни спасенной гражданки России нет. «Вторая на настоящий момент числится пропавшей без вести», — уточнили дипломаты. Ранее посольство рассказывало о гибели при крушении одной россиянки, однако затем сообщение удалили. Посольство продолжает следить за ситуацией, заявили в дипмиссии.

Паром затонул в 2–2,5 км от побережья города Кирения 30 августа. На судне было 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Во время крушения погибли восемь человек, еще 17 — числятся пропавшими без вести. Власти Северного Кипра рассматривают версию о том, что паром мог врезаться в неизвестный объект. Члены экипажа рассказали, что у судна отломилась носовая часть.