На Кипре после крушения парома задержали восемь человек

После крушения парома у берегов непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) полиция задержала восемь человек, в том числе капитана судна. Об этом сообщил Kibris Postasi премьер-министр ТРСК Унал Устель.

«Задержаны капитан и семь других ответственных лиц. Трагедия будет расследована всесторонне, будут выявлены любые халатности»,— заявил премьер-министр.

Министр транспорта республики Эрхан Арыклы сообщил о восьми погибших при крушении парома, передает AHaber. 17 пассажиров числятся пропавшими без вести. Всего на судне было 267 человек.

Паром перевернулся сегодня в 2,5 км от берега города Кирения. Капитан обнаружил протечку в носовой части парома, однако не успел повернуть судно к берегу. Оно перевернулось и начало тонуть. Сейчас паром находится на глубине более 500 м. Власти Кипра рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект.