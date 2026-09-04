Жителя Сакского района будут заочно судить за изнасилование, совершенное в 2015 году

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Сакского района. Он обвиняется в изнасиловании с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в ночь на 19 августа 2015 года двое молодых людей в одном из заведений Евпатории встретили 29-летнюю девушку. После совместного времяпрепровождения один из них предложил подвезти новую знакомую домой. Находясь на заднем сиденье автомобиля, злоумышленник применил насилие и совершил в отношении нее преступление сексуального характера. Потерпевшая сразу обратилась в полицию, однако обвиняемый скрылся.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи совместно с коллегами из МВД установили все обстоятельства дела и местонахождение фигуранта — он находится на территории другого государства. Обвиняемый объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение. Расследование завершено, материалы направлены в суд.

Алина Зорина