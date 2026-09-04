Над Севастополем сбили еще два беспилотника

Еще два беспилотника уничтожили над территорией Севастополя днем 4 сентября. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, военные снова отразили атаку ВСУ на город, работали ПВО и мобильные огневые группы. Один из беспилотников перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря в районе Парка Победы.

Губернатор Севастополя также напомнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия. Воздушная тревога была объявлена на территории города второй раз за день, в 15:15 мск ее отменили.

Ранее глава Севастополя сообщал о семи сбитых беспилотниках над городом. После этого спасательная служба зафиксировала возгорание на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. В районе Радиогорки в одном из дворов найден неразорвавшийся сбитый дрон. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Как сообщало Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ночью ликвидировали 490 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 3 сентября до 08:00 мск 4 сентября.

Алина Зорина