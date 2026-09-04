Глава «Аэрофлота» сообщил о заинтересованности авиакомпании в самолетах «Ижавиа»

«Аэрофлот» заинтересован в самолетах лишенной сертификата эксплуатанта «Ижавиа», если она решится на реализацию воздушных судов, сообщил гендиректор федеральной авиакомпании Сергей Александровский журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Безусловно. Но никаких активных обсуждений пока нет. Если компания подойдет к стадии реализации <...> мы в этом, безусловно, поучаствуем»,— цитирует издание господина Александровского.

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)».

Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации: 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

Ночью 7 августа тогдашний гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объявил в Telegram о своем уходе. «Меня попросили, и я написал заявление об увольнении»,— написал он. Он руководил «Ижавиа» с 2018 года. Его место занял руководитель «Удмуртавтодорстроя», экс-начальник Госавтоинспекции Удмуртии Руслан Набиев.

Местные власти намерены получить новый сертификат в ноябре. Заявка «Ижавиа» находится на рассмотрении Росавиации. С 28 августа «Ижавиа» начала сокращать количество фирменных касс. Ограничения затронут как минимум семь точек. За август было переоформлено 24,4 тыс. билетов пассажиров «Ижавиа».

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.