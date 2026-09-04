Глава «Аэрофлота» сообщил о заинтересованности авиакомпании в самолетах «Ижавиа»
«Аэрофлот» заинтересован в самолетах лишенной сертификата эксплуатанта «Ижавиа», если она решится на реализацию воздушных судов, сообщил гендиректор федеральной авиакомпании Сергей Александровский журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его слова приводит ТАСС.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
«Безусловно. Но никаких активных обсуждений пока нет. Если компания подойдет к стадии реализации <...> мы в этом, безусловно, поучаствуем»,— цитирует издание господина Александровского.
Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)».
Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации: 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.
Ночью 7 августа тогдашний гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объявил в Telegram о своем уходе. «Меня попросили, и я написал заявление об увольнении»,— написал он. Он руководил «Ижавиа» с 2018 года. Его место занял руководитель «Удмуртавтодорстроя», экс-начальник Госавтоинспекции Удмуртии Руслан Набиев.
Местные власти намерены получить новый сертификат в ноябре. Заявка «Ижавиа» находится на рассмотрении Росавиации. С 28 августа «Ижавиа» начала сокращать количество фирменных касс. Ограничения затронут как минимум семь точек. За август было переоформлено 24,4 тыс. билетов пассажиров «Ижавиа».
«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.