Эксперт: рынок индивидуального хранения вещей в России вырастет кратно за 5–7 лет

Рынок индивидуального хранения вещей (self-storage) в России демонстрирует многократное отставание от США и Европы: если в Америке боксы арендует порядка 12–13% домохозяйств, то в РФ этот показатель едва достигает 2%.

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Как полагает сооснователь компании «МегаСклад» Максим Повтарев, отставание обусловлено культурными привычками россиян хранить вещи на балконах, дачах и в гаражах, однако в ближайшие годы ситуация может кардинально измениться из-за сокращения бесплатного пространства в городах.

Согласно данным опросов, 83% россиян не готовы выбросить ненужные вещи, а 45% хранят их «на всякий случай». В качестве бесплатных складов традиционно выступают балконы, кладовки, гаражи и дачи. По данным Level Group, 66% россиян хранят ненужное прямо в квартире, 15% — на балконе, 11% — на даче, 4% — в гараже.

Однако бесплатная инфраструктура стремительно сокращается. Средняя площадь московской новостройки уменьшилась примерно до 44 кв. м, доля балконов в проектах жилых комплексов за пять лет снизилась с 77 до 43%. Кладовки в новостройках превратились в отдельный дорогостоящий актив стоимостью около 1,28 млн руб., а дачный формат теряет популярность среди молодого поколения.

По оценкам эксперта, рынок self-storage в России находится на начальной стадии развития. На всю страну приходится менее 1 млн кв. м индивидуального хранения — около 0,007 кв. м на человека, что почти в сто раз меньше, чем в США. При этом основная доля складов сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее уже фиксируется устойчивый рост: число складов в городах-миллионниках к концу 2024 года увеличилось на 17%, средний чек прибавил 12%, а количество оплат услуги за девять месяцев 2025 года выросло на 9%.

В США индустрия self-storage насчитывает около 50 тыс. объектов и более 200 млн кв. м арендуемых площадей, объем рынка оценивается в 45 млрд долларов. В Европе — 9,5 тыс. объектов и 16,5 млн кв. м площадей.

Как отмечает Максим Повтарев, в России формат пока носит преимущественно бытовой характер: «Лидирует, например, хранение шин,— но это и означает, что деловой сегмент почти не освоен. Отставание огромное, и именно оно — главный потенциал».

Российский рынок self-storage ожидает рост в ближайшие пять—семь лет, прогнозирует эксперт. Ключевыми драйверами станут сжатие жилых площадей, исчезновение балконов и кладовок в новых проектах, а также развитие электронной коммерции, которая формирует спрос со стороны малого бизнеса на мини-склады.

«Главным ограничителем остается неосведомленность,— полагает Максим Повтарев.— По мере того как формат становится привычным, спрос будет подтягиваться сам. Мы отстаем от США примерно на полвека, и именно поэтому ближайшие годы для российского self-storage обещают быть самыми интересными: рынок стартует почти с нуля, а значит, расти ему есть куда».