«Агрусхим» проиграл спор на 244 млн рублей с кубанским «Рости» за товарные знаки

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края об отказе московскому ООО «Агрусхим» во взыскании с краснодарского ООО «Торгово-промышленная компания "Рости"» 244,84 млн руб. Постановление суда опубликовано в картотеке дела.

Истец требовал компенсацию за незаконное использование товарных знаков БИС, ДИСКОР и КЛОТИАМЕТ.

Суд установил, что спор возник после разрыва партнерских отношений. В 2019 году стороны заключили лицензионное соглашение, дававшее ответчику право фасовать препараты под своим брендом. Вознаграждение по договору составляло 1 000 рублей, а сырье ответчик закупал у аффилированной с истцом компании «Союзагрохим». Соглашение истекло 29 марта 2022 года, но фактическое сотрудничество продолжалось: поставки шли до июня 2023 года, фасовка — до июля 2024 года. Запрет на использование товарных знаков истец направил письмом от 04.07.2024.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрусхим» зарегистрировано в 2005 году в Москве. Уставный капитал общества составляет 1,5 млн руб. Основной вид деятельности — торговля оптовая химическими продуктами. Учредители — Александр Петелин и Сергей Першиков. За 2025 год выручка компании составляет 1,7 млрд руб., прибыль — 132,8 млн руб. ООО «ТПК "Рости"» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. Основной вид деятельности — производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Учредители — Наталья Гребенщикова и Сергей Гребенщиков. Выручка компании за 2025 год составляет 964,1 млн руб., прибыль — 9 млн руб.

Апелляционная инстанция согласилась с выводом о наличии в действиях «Агрусхим» признаков недобросовестности и злоупотребления правом по ст. 10 ГК РФ. Суд посчитал, что экономическая цель соглашения состояла в реализации товара истца через регионального партнера. Истец многократно увеличил минимальные лимиты закупок, а после получения прибыли от продажи крупной партии попытался заблокировать реализацию уже произведенного товара.

Ответчик доказал, что после получения запрета летом 2024 года прекратил фасовку старых препаратов. Продукция серии «Сила трех», реализуемая с конца 2025 года, выпускается в новом дизайне и не содержит упоминаний об агрохимикатах истца.

Постановление может быть обжаловано в Суде по интеллектуальным правам.

Тат Гаспарян